​Ogrody zoologiczne w Łódzkiem łączą siły. Od poniedziałku, 11 września, w kasach Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi i Zoo Borysew koło Poddębic w Łódzkiem można kupić wspólny bilet, który upoważnia do zwiedzania obu tych ogrodów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jeden bilet do dwóch ogrodów to możliwość zobaczenia ponad 4000 zwierząt.

Misja ogrodów zoologicznych jest dla nas niezwykle ważna. Staramy się ją realizować na różnych płaszczyznach. Wspólny bilet daje nam szansę na to, by docierać do szerszego grona odbiorców i edukować nasze społeczeństwo. Jeśli tylko jest taka możliwość, łączymy siły z innymi instytucjami, bo razem możemy więcej - mówi Justyna Krakowiak, rzeczniczka prasowa Orientarium Zoo Łódź.

Oba ogrody są dostępne dla zwiedzających przez cały rok.

Jesteśmy w jednym województwie. Nie chcemy konkurować, mamy przecież wspólny cel i pasje. A nasza współpraca będzie korzystna dla naszych gości, którzy skorzystają nie tylko na cenie biletu, ale też możliwości obejrzenia zwierząt z całego świata - podkreśla Andrzej Pabich, właściciel Zoo Borysew.

Co zobaczymy w obu ogrodach?

W Orientarium Zoo Łódź spotkamy zwierzęta z różnych rejonów świata. Największy i najnowocześniejszy pawilon poświęcony jest faunie i florze Azji Południowo-Wschodniej. Zwiedzający mogą obserwować mieszkańców z trzech perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z góry.

Obiekt stwarza niepowtarzalną okazję, by zobaczyć największe stado słoni w Polsce i jedyne w Polsce orangutany sumatrzańskie. Ich codzienne kąpiele nieustannie przyciągają tłumy odwiedzających. Każdy, kto zajrzy do strefy oceanicznej, może przejść się 26-metrowym podwodnym tunelem. Tu nad głowami zwiedzających przepływają między innymi rekiny i płaszczki.

Zoo Borysew to prywatny ogród obok Poddębic. Tu również można spotkać gatunki z całego świata. Nową atrakcją jest basen dla tygrysów, który umożliwia zwiedzającym obejrzenie tych dzikich kotów pod wodą. W Zoo Borysew można również spotkać lemury, bawoły indyjskie czy tapira. Ulubieńcem publiczności w ogrodzie jest foka szara Dawid.

Wspólny bilet w cenie 100 złotych na osobę ważny jest 3 miesiące od daty pierwszej wizyty. Można go kupić w kasach Orientarium Zoo Łódź i Zoo Borysew.