Rozpoczął się Wrocławski Festiwal Krasnoludków. Jak powiedział prezydent miasta Jacek Sutryk, "krasnale od wielu lat są symbolem Wrocławia", a "sam Festiwal stał się nieodłączną częścią naszej miejskiej historii".

Wielka Parada Krasnoludków we Wrocławiu / Paweł Pyclik / RMF FM

Wrocławski Festiwal Krasnoludków odbędzie się w dniach od 8 do 10 września. Jego uroczystym rozpoczęciem była Wielka Parada Krasnoludków, która przeszła przez miasto w piątek.

Wielka Parada Krasnoludków z udziałem kilkuset dzieci z kilkudziesięciu wrocławskich szkół i przedszkoli wyruszyła około godziny 10:00 z Rynku obok pręgierza.

Zobaczcie nagranie z Parady:

Krasnale od wielu lat są symbolem Wrocławia, naszej różnorodności i otwartości. Znane nie tylko w Polsce, każdego roku ściągają do Wrocławia tysiące turystów oraz dzieci, którzy ich śladami, poznają Wrocław, jego historię i atrakcje. Sam Festiwal stał się nieodłączną częścią naszej miejskiej historii. We Wrocławiu staramy się łączyć kulturę i tradycję z nowoczesnością. Festiwal Krasnoludków to doskonały przykład tej syntezy - powiedział Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Atrakcje Festiwalu

Ciekawostką tegorocznej edycji jest niewątpliwie Krasnalowa Strefa Zoo oraz Plenerowe Ekowarsztaty, które pozwolą dzieciom zrozumieć wartość ekologii w sposób atrakcyjny i zrozumiały.

Edukacja przez zabawę to coś, co Wrocław zawsze wspierał. Również i tym razem na najmłodszych czeka wiele ciekawych gier i zabaw, które jednocześnie rozwijają i poszerzają horyzonty - podkreśla Radosław Michalski, dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia.

W ramach Festiwalu przewidziano również turniej gier planszowych oraz inne atrakcje, takie jak Festiwalowa Kolejka czy Silent Disco, które rozpocznie się w sobotę o godzinie 21.

Dopełnieniem krasnalowego święta będą wydarzenia towarzyszące organizowane na placu Solnym. Zarówno dla dorosłych, jak i dzieci przygotowano mnóstwo atrakcji, m.in.: