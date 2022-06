Zapisy na letnie półkolonie w miejskich placówkach edukacyjnych w Łodzi rozpoczną się we wtorek. Zajęcia dla uczniów klas I-IV w czasie wakacji przygotowało ponad 40 szkół i instytucji. Pierwszy turnus rozpocznie się 27 czerwca.

Wzorem ubiegłych lat, półkolonie dla najmłodszych uczniów organizują wspólnie łódzki magistrat i szkoły. W programie aktywności znajdą się m.in. zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne i muzyczne, informatyczne, wspólne wyjścia do kina, teatru, muzeum, zoo oraz pływalnie.

Dzieci w zajęciach mogą uczestniczyć od poniedziałku do piątku w godz. 7-17.

Ile miejsc przygotowano dla dzieci i młodzieży?

Planujemy wycieczkę do Orientarium, do Arturówka, gdzie jest wodny plac zabaw, a na zakończenie półkolonii zrobimy ognisko w Łagiewnikach. To tylko część programu, bo zajęcia będą ciekawe, intensywne i na pewno atrakcyjne - zapowiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi Małgorzata Tomaszewska.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne, podobnie jak podróże komunikacja miejską. Rodzice dzieci uczestniczących w półkoloniach muszą ponieść jedynie koszt drugiego śniadania i obiadu.

W sumie w 44 placówkach edukacyjnych przygotowano 3,4 tys. miejsc. Dodatkowo 90 miejsc czeka na uczniów z niepełnosprawnościami. Poszczególne szkoły przyjmą od 30 do 90 dzieci podczas jednego turnusu.

Kto może wziąć udział w półkoloniach?

Półkolonie rozpoczną się 27 czerwca i będą organizowane do 19 sierpnia. Zaplanowano jedno lub dwutygodniowe turnusy.

W półkoloniach mogą uczestniczyć uczniowie mieszkający w Łodzi. Dzieci z Ukrainy będą brać udział w rekrutacji na takich samych zasadach jak pozostałe - wyjaśniła wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

Zapisy ruszą we wtorek. Na stronie Urzędu Miasta Łodzi https://uml.lodz.pl/ w zakładce "edukacja" dostępna jest lista organizatorów półkolonii, z ich adresami i numerami telefonów.

Nie ma rejonizacji, co oznacza, że można zapisać dziecko na zajęcia do dowolnej placówki.