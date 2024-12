Lekarze z Bełchatowa mogą cieszyć się najnowocześniejszym robotem chirurgicznym o nazwie da Vinci, który trafił do tamtejszego szpitala. Sprzęt jest wykorzystywany do zabiegów urologicznych. Specjaliści porównują go do lotu rakietą kosmiczną. Da Vinci jest już drugim system robotycznym wykorzystywanym w bełchatowskiej lecznicy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock We wtorek w szpitalu w Bełchatowie odbyła się konferencja prasowa, na której władze regionu poinformowały o dalszych planach rozwoju technologii robotycznych i zastosowaniu ich nie tylko w urologii, ale również w chirurgii, ginekologii, kardiologii i laryngologii. Mamy światowej klasy specjalistów, instruktorów oraz sprzęt, który sprawia, że pacjenci nie muszą jechać do innego miasta. (...) Chcielibyśmy, żeby ten szpital łączył medycynę z najnowszą technologią. Dziś fundamentem jest tu urologia, ale chcemy też kształcić kolejnych lekarzy w zakresie chirurgii ogólnej i innych specjalizacji, którzy także będą korzystać z systemów robotycznych - podkreślił wicemarszałek woj. łódzkiego Piotr Wojtysiak. Zespół kierownika oddziału urologii ogólnej, onkologicznej i laparoskopowej w szpitalu w Bełchatowie dr. Mateusza Jobczyka zdążył już przeprowadzić 18 zabiegów przy użyciu nowego robota da Vinci; wszystkie wiązały się z usuwaniem raka gruczołu krokowego. Nowy robot, nowa jakość We wtorek urolodzy zoperowali 67-letniego pacjenta, a ich działania, oprócz przedstawicieli mediów, obserwował również konsultant wojewódzki ds. urologii prof. dr. hab. n. med. Zbigniew Jabłonowski oraz prof. dr hab. n. med. Marcin Słojewski z Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zabieg się udał, a dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki pacjent wyjdzie do domu po maksymalnie dwóch dobach. Kiedyś operowaliśmy pacjentów z rakiem prostaty "na otwarto" - to tak jakbyśmy jeździli maluchem. Potem przez wiele lat operowaliśmy laparaskopowo, jak nam się wówczas wydawało - precyzyjnie. To było jak podróż samochodem wyścigowym. A teraz przesiedliśmy się na robota. To tak jakbyśmy wystrzelili w kosmos rakietą kosmiczną. To jest taka różnica jakości i precyzji - wyjaśnił prof. Słojewski. Da Vinci to już drugi - po Versiusie, który zakupiono w 2022 roku - robot chirurgiczny w szpitalu w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie. Placówka ta była pierwszym publicznym szpitalem w regionie, który oferował procedury z wykorzystaniem systemów robotycznych w ramach umowy z NFZ. W 2022 roku wykonaliśmy z nim 101 zabiegów, w 2023 - 112, a w 2024 r. będzie ich około 150. Z nowym robotem przeprowadziliśmy do dziś 18 udanych zabiegów. To jest najnowszy model Da Vinci, który ma 10-krotne powiększenie obrazu, ma też precyzyjne narzędzia, które pozwalają na wspaniałą preparację i na szybszy powrót pacjenta do zdrowia, przy mniejszej utracie krwi. To narzędzie, które poprawia naszą jakość pracy, ale przede wszystkim jakość życia pacjentów - zaznaczył dr Mateusz Jobczyk. Zobacz również: Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarek 2025 w Łodzi

