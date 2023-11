Paweł Erdman i Janusz Kruchciński będą siać grozę w Transylwanii - znana jest już obsada musicalu "Drakula" w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Spektakl będzie dużym wydarzeniem artystycznym, to pierwsza w Polsce autorska wersja musicalowa starcia sił ciemności z dobrem.

Odtwórcy głównej roli w musicalu "Drakula" (po lewej stronie jest Paweł Erdman, a po prawej - Janusz Kruciński) / Teatr Muzyczny w Łodzi/Michał Matuszak /

Samotność, nieśmiertelność, sny o potędze i odwieczna walka dobra ze złem - Teatr Muzyczny w Łodzi przygotowuje autorską wersję "Drakuli" z muzyką Jakuba Lubowicza w reżyserii Jakuba Szydłowskiego. Właśnie ogłosił on obsadę wybraną w dwuetapowym castingu. W tytułowej roli wampira-arystokraty zobaczymy Pawła Erdmana i Janusza Krucińskiego.

Co wpłynęło na wybór odtwórcy roli Drakuli?

O obsadzie głównych ról musicalu "Drakula" zdecydował casting, do którego zgłosiło się blisko 160 wykonawców. Do kolejnego etapu przeszło 70 z nich.

Podczas przesłuchań spotkaliśmy się z dobrze nam znanymi nazwiskami, ale pojawiło się kilka nowych, bardzo interesujących osób - relacjonuje Jakub Szydłowski, autor libretta i reżyser "Drakuli". O ostatecznym wyborze wykonawców zdecydowały nie tylko umiejętności wokalne i taneczne, ale też sceniczny temperament potrzebny do zbudowania wyrazistych postaci, pozwalających dobrze znaną opowieść zinterpretować na nowo.

Temperamentu z pewnością odmówić nie można Pawłowi Erdmanowi i Januszowi Krucińskiemu, obsadzonym w roli hrabiego Drakuli. Paweł Erdman to solista Teatru Muzycznego w Łodzi (m.in. Kajfasz w "Jesus Christ Superstar" i Javert w "Les Misérables").

Paweł Erdman zagra mrocznego władcę Transylwanii w spektaklu "Drakula" / Teatr Muzyczny w Łodzi/Michał Matuszak / Materiały prasowe

Janusz Kruciński grał w wielu musicalach (m.in. Jean Valjean w "Les Misérables" w TM ROMA i Teatrze Muzycznym w Łodzi, Quasimodo w "Notre Dame de Paris" w Teatrze Muzycznym im. D. Baduszkowej, Jekyll/Hyde w "Jekyll/Hyde" w Teatrze Muzycznym w Poznaniu). Obaj, dzielą też aktualnie rolę Franka Abagnale w najnowszym przeboju sceny przy Północnej - musicalu "Złap mnie, jeśli potrafisz".

Janusz Kruciński jest jednym z odtwórców roli Księcia Ciemności w łódzkim musicalu "Drakula" / Teatr Muzyczny w Łodzi/Michał Matuszak / Materiały prasowe

Z niecierpliwością czekam na "Drakulę", ponieważ to pierwszy spektakl autorski w naszym teatrze od dłuższego czasu - podkreśla Grażyna Posmykiewicz, dyrektor Teatru Muzycznego w Łodzi. Co więcej, to dzieło twórców bardzo z nami związanych, a na scenie zobaczymy wielu naszych etatowych pracowników.

Obsada "Drakuli"

Solistą łódzkiego teatru jest Piotr Płuska, który został wybrany do roli pogromcy wampirów - Profesora Van Helsinga. Uwielbiam, kiedy w spektaklu dobro zwycięża nad złem i lubię grać silne postaci, zdecydowane i walczące o sprawiedliwość, mające w sobie ten mroczny, niedopowiedziany pierwiastek. A taki właśnie będzie Van Helsing - mówi Płuska.

Z zespołu Teatru Muzycznego w Łodzi rekrutuje się też Marek Prusisz, na zmianę z Jarosławem Oberbekiem kreujący postać Renfielda. To urzędnik, który podróż do Transylwanii przypłaca szaleństwem.

W musicalu nie zabraknie wyrazistych postaci kobiecych. W roli Lucy Westenry, pierwszej ofiary hrabiego-wampira, zobaczyć będzie można Agnieszkę Przekupień, znaną łódzkiej publiczności między innymi z kreacji Ellen w "Miss Saigon" i Marii Magdaleny w "Jesus Christ Superstar", a także debiutującą w Łodzi Oliwię Drożdżyk, związaną z Teatrem Muzycznym im. D. Baduszkowej w Gdyni.

Z kolei Joanna Gorzała, której drzwi do musicalowej kariery otworzyła łódzka inscenizacja "Miss Saigon" wcieli się w rolę Miny Murray. Tak jak Anna Federowicz, zbierająca fenomenalne recenzje za rolę Brandy w "Złap mnie, jeśli potrafisz".

O uwolnienie bohaterki spod wpływu wampira walczyć będzie narzeczony Miny, Jonathan Harker. W tej roli wystąpią: święcący tryumfy na polskich scenach musicalowych Marcin Franc oraz - po raz pierwszy w Łodzi - Filip Bieliński.

W castingu wybrani zostali również Jeremiasz Gzyl i Kamil Olczyk (Doktor Jack Seward), Wojciech Daniel i Paweł Draszba (Quincey P. Morris), Łukasz Lenart i Michał Słomka (Arthur Holmwood). Ważną rolę w tej historii odegrają też oblubienice Drakuli, w które wcielą się Agata Bieńkowska, Justyna Cichomska, Martyna Henke, Emilia Klimczak, Natalia Kłodnicka i Justyna Kopiszka.

W pozostałych rolach można będzie zobaczyć cały zespół Teatru Muzycznego w Łodzi oraz jego tancerzy.

Autorem libretta musicalu "Drakula", opartego na powieści Brama Stokera jest Jakub Szydłowski, zarazem reżyser spektaklu. Muzykę skomponował Jakub Lubowicz, kierownik muzyczny spektaklu.

Scenografię, tworzy Grzegorz Policiński, kostiumy projektuje Anna Chadaj, a choreografię opracowuje sprawdzony duet - Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka.

Premiera "Drakuli" zaplanowana jest na 18 maja 2024 roku. Sprzedaż biletów rozpocznie się w grudniu.