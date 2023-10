Kompozytor, autor muzyki do ponad 200 spektakli i filmów, wieloletni dyrektor Starego Teatru Stanisław Radwan spoczął w poniedziałek na cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. Artysta zmarł 14 października w wieku 84 lat.

/ Łukasz Gągulski / PAP

Msza żałobna odbyła się w kolegiacie św. Anny w Krakowie. Stanisława Radwana żegnało środowisko twórcze, artyści teatrów, w szczególności Narodowego Starego Teatru w Krakowie, muzycy, członkowie Piwnicy pod Baranami i przedstawiciele krakowskich instytucji kultury.

Był artystą. Zdewaluowaliśmy to słowo. Mówimy o sobie: my, artyści. Ja w swoim życiu spotkałem może kilku artystów. Staszek był artystą - żegnał kompozytora podczas uroczystości w kolegiacie dyrektor artystyczny Teatru Narodowego Jan Englert.

Dyrektor Narodowego Starego Teatru w Krakowie Waldemar Raźniak przypomniał, że Stanisław Radwan, jako kierownik tej sceny, "przeprowadził teatr przez burzliwe lata 80., czasy stanu wojennego i początki transformacji ustrojowej". Stanisław Radwan łączył nie tylko ludzi, ale scalał swą muzyką spektakle. Znał na wylot reżyserów i tajniki ich warsztatu, dzieląc z nimi trud poszukiwań i momenty chwały, dlatego warto słuchać jego muzyki, tak jak warto było słuchać jego samego" - żegnał artystę dyrektor Starego Teatru.

Homilię podczas mszy żałobnej wygłosił ks. Adam Boniecki, który zwrócił uwagę, że "to, co było [Stanisława Radwana] niezwykle oryginalnym wkładem do przemyśleń ludzkich, nie tylko ludzi teatru, ale w ogóle ludzi, to przemyślenia na temat ciszy". Ciszy, która jest nie brakiem dźwięku, ale która przemawia do każdego, kto chce jej słuchać, która się musi zjawić tam, gdzie chce się, żeby dotarło słowo - mówił duchowny.

Stanisław Radwan urodził się 10 marca 1939 r. w Bieńkówce k. Makowa Podhalańskiego. Studiował grę fortepianową i kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie (obecnie Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie). Jako kompozytor współpracował z Piwnicą pod Baranami i z licznymi teatrami w Polsce.

Stworzył muzykę do ponad 200 spektakli teatralnych i filmów. W latach 1980-1990 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Starego Teatru. Współpracował z wybitnymi polskimi reżyserami, m.in. z Konradem Swinarskim, Zygmuntem Hübnerem, Lidią Zamkow, Jerzym Grzegorzewskim, Jerzym Jarockim, Andrzejem Wajdą, Krystianem Lupą, Tadeuszem Bradeckim i z Krzysztofem Babickim.