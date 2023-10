Bezpłatne wejście do zoo, instytucji kultury, Europejskiego Centrum Solidarności czy na taras widokowy w najwyższym biurowcu na polskim wybrzeżu - najbliższy weekend w Gdańsku ma być pełen atrakcji dla mieszkańców. To podziękowanie za rekordową w historii miasta frekwencję w wyborach parlamentarnych.

Kolejka osób oczekujących na oddanie głosu w wyborach parlamentarnych przed siedzibą Obwodowych Komisji Wyborczych nr 102 i 103 w Gdańsku / Adam Warżawa / PAP

Frekwencja w wyborach parlamentarnych w Gdańsku sięgnęła 81,5 proc. Podobnie jak w całej Polsce - 74,3 proc. - była rekordowa. W samym województwie pomorskim przekroczyła ona 75,3 proc.

To historyczny wynik! Chcemy podziękować mieszkańcom i dać też szansę do ciekawego spędzenia czasu. Kilka instytucji, nie tylko miejskich, ale także jedna prywatna, przygotowały specjalny program na najbliższy weekend 4-5 listopada - zapowiedziała w poniedziałek na specjalnej konferencji na stadionie Polsat Plus Arena Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Stadion będzie jednym z obiektów, które będzie można bezpłatnie zwiedzić w najbliższy weekend. Wśród atrakcji są też choćby bezpłatne wejścia do różnych instytucji kultury, Hevelianum, oliwskiego zoo czy na taras widokowy budynku Olivia Star w kompleksie OBC - najwyższego budynku na polskim wybrzeżu. Wejść będzie można tam na hasło "frekwencja". Pod tekstem pełna lista bezpłatnych atrakcji, z których będzie można skorzystać w Gdańsku w najbliższy weekend.

Dodatkowo do trzech dzielnic, gdzie znalazły się komisje obwodowe z największą frekwencją, popłynie po 50 tysięcy złotych na urządzenie terenu zielonego:

Obwodowa Komisja Wyborcza numer 160, ul. Otomińska (Kiełpino Górne, Rada Dzielnicy Kokoszki) - 90,84 proc.,

Obwodowa Komisja Wyborcza numer 131, ul. Meissnera (Zaspa-Rozstaje) - 90,62 proc.,

Obwodowa Komisja Wyborcza numer 70, ul. Stolema (Jasień) - 90,6 proc.

Na pewno powstaną na ten temat opracowania naukowe - socjologiczne, politologiczne. To jest fenomen - mówi RMF FM Aleksandra Dulkiewicz pytana o to, co poza sytuacją polityczną i akcjami profrekwencyjnymi złożyło się na tak dużą frekwencję w mieście. Jak mówi, w gdańskim magistracie zauważono zdecydowanie większy ruch przy podpisywaniu się do spisu wyborców.

Teoretycznie mamy coś takiego jak obowiązek meldunkowy. Dla wielu osób miejsce zamieszkania ma jednak niewiele wspólnego z miejscem zameldowania. Prawie 40 tys. osób dopisało się do spisu wyborców w Gdańsku. Moim zdaniem, w naszym mieście mieszka o wiele więcej osób, niż nam się wydaje. To jest na pewno jeden z czynników - mówiła.

Jak zaznaczyła, trzeba wyciągnąć wnioski w sprawie organizacji wyborów i współpracy z Biurem Wyborczym. Dlatego Unia Metropolii Polskich złożyła postulat o zmiany w organizacji wyborów powszechnych w dużych miastach.

Przypomnijmy, że zmieniły się zasady w małych wsiach. Tam, gdzie mieszka nawet niewiele ludzi, była organizowana komisja wyborcza i nakładano na gminy obowiązek dowozu. Natomiast po dużych miastach, w których struktura demograficzna się bardzo zmieniła, takie sceny, które widzieliśmy we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku - widać, że trzeba zmienić system organizacji wyborów w dużych miastach - podkreśliła prezydent Gdańska.

Lista instytucji, które biorą udział w tej wyjątkowej inicjatywie, a także informacje o dostępności bezpłatnych biletów i godzinach otwarcia

Polsat Plus Arena Gdańsk

4 listopada (sobota), godz. 10:00 - 16:00; 5 listopada (niedziela) - godz. 10:00 - 16:00.

Szczegóły: Oferta obejmuje 7 wycieczek dziennie po 50 osób każda.

Osoby zainteresowane zwiedzaniem powinny zgłosić się do Sekretariatu Stadionu - wejście od ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1 na 10-15 minut przed daną grupą godzinową 4 i 5 listopada. Od 31 października można zapisać się na zwiedzanie mailowo pod adresem: tours@arenagdansk.com.

Europejskie Centrum Solidarności

Wystawa Stała i Wystawa Stocznia.

Dostępne godziny otwarcia: 10:00 - 18:00.

Bezpłatne bilety dostępne w kasie.

Teatr Miniatura

Spektakle "Co u diabła" odbędą się 4 listopada o godz. 12:00 i 5 listopada o godz. 12:00.

Pula bezpłatnych wejściówek dostępna jest w kasie biletowej przed spektaklem lub wcześniej. Przy odbiorze należy podać hasło: FREKWENCJA.

Kasa biletowa otwarta jest od wtorku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00, a w sobotę i niedzielę - od godz. 9.00. W poniedziałek oraz w środę (1 listopada) kasa jest zamknięta.

Pula bezpłatnych wejściówek jest ograniczona.

Teatr Szekspirowski

Oprowadzanie odbędzie się 4 listopada o godz. 14:00 i 5 listopada o godz. 14:00.

Bezpłatne oprowadzanie, grupy do 30 osób, zapisy pod adresem: bow@teatrszekspirowski.pl.

Gdański Ogród Zoologiczny

Godziny otwarcia: 9:00 - 14:00 (zwiedzanie do godz. 15:00).

Wstęp wolny, bez konieczności posiadania wejściówek.

IKM (Instytut Kultury Miejskiej)

Godziny otwarcia: sobota - godz. 10.00-20.00, niedziela - godz. 10:00-16:00.

Wstęp - bezpłatne wejściówki dostępne w Punkcie Informacji Kulturalnej na parterze, ul. Targ Rakowy 11, bezpośrednio przed wejściem do oglądania makiety.

Obiekty Muzeum Gdańska

Muzeum Bursztynu, Dwór Artusa, Dom Uphagena - bezpłatne bilety dostępne do godziny zamknięcia.

Muzeum Bursztynu będzie czynne w godz. 10:00 - 18:00. Nieodpłatne bilety będą wydawane do godz. 17:00. W pozostałych dwóch oddziałach zwiedzanie będzie możliwe w godz. 10:00 - 16:00, zaś bilety wstępu będą wydawane nieodpłatnie do godz. 15:15.

Hevelianum

4 listopada - godz. 10:00 - 18:00, 5 listopada - godz. 10:00 - 18:00.

Bezpłatne bilety wstępu dostępne w kasie.

Olivia Star Top