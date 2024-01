10 tys. tekturowych koron, śpiewniki kolęd i liczne atrakcje - to wszystko czeka na tysiące łodzian, którzy w sobotę (6 stycznia) pójdą w Orszaku Trzech Króli. Nową osobowością wydarzenia będzie św. Franciszek z Asyżu, bo to on 800 lat temu po raz pierwszy zorganizował jasełka.

Orszak Trzech Króli na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi - 6 stycznia 2023 r. / Marian Zubrzycki / PAP Orszak Trzech Króli - największe jasełka w Łodzi i wspólne kolędowanie z zespołem Enej - już 6 stycznia na ul. Piotrkowskiej. Uczestnicy wydarzenia zaniosą dary dla Jezusa, a dzieciakom z Ochronki Bałuckiej zbudują plac zabaw. W sobotę (6 stycznia) ulicą Piotrkowską w Łodzi znów przejdzie barwny korowód kolędników. Mieszkańcy miasta, śpiewając wspólnie kolędy, pójdą za światłem Gwiazdy Betlejemskiej, by oddać pokłon Nowonarodzonemu. Przewodzić będą trzej królowie - Kacper, Melchior i Baltazar. W rolę królów wcielą się przedstawiciele trzech wspólnot działających w łódzkim Kościele (Ruchu Światło-Życie, Wspólnoty Neokatechumenalnej i Wspólnoty "Mocni w Duchu"). Główną atrakcją będzie finałowe kolędowanie z folkowym zespołem Enej. Dla uczestników Orszaku przygotowano 10 tys. tekturowych koron, śpiewniki kolęd i liczne atrakcje w czasie wydarzenia. Jednym z "towarzyszy" będzie św. Franciszek z Asyżu. To właśnie on 800 lat temu po raz pierwszy zorganizował jasełka. Orszak Trzech Króli w Łodzi będzie największymi żywymi jasełkami w mieście / Agnieszka Wyderka / RMF FM Trasa Orszaku Archidiecezja Łódzka po raz kolejny organizuje uliczne obchody Uroczystości Objawienia Pańskiego. W tym roku tradycyjny Orszak Trzech Króli przejdzie ul. Piotrkowską od pl. Wolności do pl. Katedralnego. W trakcie drogi do żywej szopki uczestnicy Orszaku Trzech Króli wezmą udział w interaktywnych jasełkach odegranych w różnych punktach ulicy Piotrkowskiej przez grupę kilkuset aktorów-amatorów, którzy od kilku miesięcy przygotowują się do występu pod okiem profesjonalnych aktorów i reżyserów. Każdy z trzech króli przybędzie wraz ze swoją świtą - damami dworu i rycerzami. Orszakowe atrakcje Do wspólnego śpiewu kolęd będzie zachęcać grająca na gitarach i perkusji młodzieżowa schola oraz orkiestra dęta. Będą również afrykańscy bębniarze i Zespół Pieśni i Tańca Poltex, który zadba o folkowy klimat Orszaku. Jak zawsze spotkamy anioły na szczudłach i groźnego króla Heroda. Będą też pokazy pirotechniki scenicznej, wspólne śpiewanie kolęd oraz wspaniała, rodzinna, świąteczna atmosfera. Organizatorzy przygotowali wiele niespodzianek i nowości. Kolejny raz pojawi się olbrzymi, pluszowy wielbłąd, który już w minionym roku robił furorę wśród najmłodszych. Wszystko po to, aby pokazać prawdziwą radość, jaką daje Nowonarodzony Jezus. Program Orszaku Początek łódzkiego Orszaku Trzech Króli to msza św. pod przewodnictwem księdza kard. Grzegorza Rysia w kościele pw. Zesłania Ducha Św. (ul. Piotrkowska 2) o godz. 11.00. Po modlitwie Anioł Pański (ok. godz. 12.00) z placu Wolności w kierunku Bazyliki Archikatedralnej wyruszy barwny korowód kolędników, aby oddać pokłon Nowonarodzonemu Jezusowi oraz pokazać, czym jest prawdziwe chrześcijańskie świętowanie, w gronie rodziny i z kolędą na ustach. Organizatorzy chcą również kontynuować, zapoczątkowaną w poprzednich edycjach, akcję charytatywną pn. "Dar dla Nowonarodzonego". Celem zbiórki towarzyszącej Orszakowi Trzech Króli jest w tym roku Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy "Ochronka Bałucka" sióstr salezjanek. Zbiórka pieniędzy W ramach części charytatywnej Orszaku Trzech Króli zbierane będą pieniądze na kompleksową modernizację placu zabaw dla dzieci, które na co dzień przebywają w placówce, jak również dla tych, które przychodzą do niej po szkole i w weekendy. Na ten cel potrzebne jest ponad 92 tys. złotych. Akcja rozpoczęła się w pierwszą niedzielę Adwentu, aby 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzej Królowie mogli ofiarować Jezusowi, oprócz złota, kadzidła i mirry, konkretny "Dar dla Nowonarodzonego". Do tej pory udało się zebrać ponad 72 tys. złotych. Przebieg akcji i przygotowań do Orszaku można śledzić można śledzić na: www.facebook.com/OrszakTrzechKroliLodz. Wydarzenie honorowym patronatem objęli metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, marszałek województwa Grzegorz Schreiber, wojewoda łódzka i Stowarzyszenie "Powrót Trzech Króli". Zobacz również: Nikt nie odpowie za niesłuszne skazanie Tomasza Komendy. Śledztwo umorzone

