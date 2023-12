Miasto zachęca wszystkich małych i dużych kielczan, by 6 grudnia dołączyli do orszaku Świętego Mikołaja. Kolorowy pochód wyruszy sprzed pomnika Henryka Sienkiewicza o godz. 17:00. Później oficjalnie włączone zostaną lampki na bożonarodzeniowej choince.

6 grudnia o godz. 17:00 sprzed pomnika Henryka Sienkiewicza wyruszy Orszak Świętego Mikołaja, który kieleckim deptakiem dotrze na Plac Artystów. W rolę "Mikołajów" wcielą się pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale do pochodu mogą dołączyć wszyscy.

Około godz. 17:30 na Placu Artystów na najmłodszych czekać będą słodkie niespodzianki. Mali kielczanie wspólnie z prezydentem miasta włączą lampki na bożonarodzeniowym drzewku.

16 grudnia na Placu Artystów rozpocznie się Jarmark Bożonarodzeniowy, który potrwa do 23 grudnia. Na straganach będzie można kupić ciasta, potrawy wigilijne, grzańce, ozdoby świąteczne i drobne upominki.

Na czas Jarmarku zaplanowaliśmy także dodatkowe atrakcje. Pierwszego dnia, 16 grudnia stoiska czynne będą od godz. 11 i wtedy też zapraszamy mieszkańców, aby przynieśli ze sobą listy do Świętego Mikołaja. Każdy będzie mógł dołączyć je do balonów wypełnionych helem. O godz. 15 zapraszamy na uroczyste otwarcie. Wtedy też wszystkie prośby i marzenia skierowane do Świętego Mikołaja zostaną wysłane - zapowiada Renata Gruszczyńska, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych.

Dla najmłodszych przygotowano animacje, warsztaty i konkursy z żywymi maskotkami, domek Świętego Mikołaja z pocztą, przejazd saniami Świętego Mikołaja oraz fotobudkę z możliwością stworzenia własnej kartki świątecznej.