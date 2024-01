Do Orientarium Zoo Łódź przyjechało stado koziorożców syberyjskich, rzadkiego, zagrożonego wymarciem gatunku. Można je spotkać na wybiegu zewnętrznym makaków japońskich.

Koziorożce syberyjskie zostały nowymi mieszkańcami łódzkiego zoo / ZOO Łódź / Facebook

Koziorożce żywią się głównie trawami oraz ziołami porastającymi wysokie partie gór. Większość swojego życia spędzają głównie w górach Azji Środkowej, na wysokości nawet do 5 tys. m n. p. m. Są to zwierzęta bardzo wytrzymałe na głód. Z gór schodzą jedynie podczas zimy, w poszukiwaniu pożywienia. W warunkach naturalnych żyją od 8 do nawet 17 lat. Z kolei w ogrodach zoologicznych te zwierzęta mogą dożyć ponad 20 lat.

Życie w tak skrajnie trudnych warunkach powoduje, że zasięg występowania koziorożców praktycznie nie pokrywa się z obszarem występowania innych kopytnych. Dzięki temu nie występuje konkurencja pokarmowa. Mimo to zwierzęta są w niebezpieczeństwie.

Koziorożce syberyjskie są gatunkiem zagrożonym, głównie z powodu polowań. Ludzie zabiją je nie tylko dla ich mięsa czy skór, ale imponujących rogów.

Nowy gatunek można oglądać codziennie, w godzinach otwarcia Orientarium - 9:00 - 17:00.