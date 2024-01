Informacje na temat karmienia piersią, prawidłowego przyrostu masy ciała noworodka, a także minimalizacji ryzyka nagłej śmierci łóżeczkowej zawarte są w poradniku, który dostają mamy po urodzeniu dziecka w Zagłębiowskim Centrum Onkologii – Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej. Poradnik powstał w oparciu o najczęściej zadawane przez mamy pytania.

/ Anna Kropaczek / RMF FM

Pojawienie się na świecie małego człowieka to lawina emocji, mnóstwo pytań i dylematów, które często pojawiają się dopiero po powrocie do domu. Tworząc „Poradnik dla Mam” chciałam sprawić, aby stresu i napięcia było jak najmniej, a jak najwięcej radości z pierwszych chwil spędzonych z dzieckiem – wyjaśnia dr n.med. Justyna Surmik, lekarka kierująca Oddziałem Noworodkowym w Zagłębiowskim Centrum Onkologii – Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej.

Na kartach „Poradnika dla Mam” znalazły się m.in. informacje na temat techniki karmienia piersią, prawidłowego przyrostu masy ciała noworodka, korzystania z leżaczków, ćwiczeń, które mogą wykonywać rodzice z dzieckiem, a także minimalizacji ryzyka nagłej śmierci łóżeczkowej.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii – Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej / Materiały prasowe

Zależało mi na przekazaniu odpowiedzi na najważniejsze pytania w jasnej, przejrzystej formie i mam nadzieję, że to się udało. W przypadku pojawienia się różnych wątpliwości, zaglądamy do internetu, aby uzyskać informacje. W przypadku opieki nad noworodkiem nie jest to najkorzystniejsze rozwiązanie, bo w sieci roi się od danych, które nie są prawdziwe i mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc. Przewodnik napisany przez neonatologa powinien lepiej spełniać rolę informacyjną, w końcu pojawienie się noworodka w naszym życiu to naprawdę podróż w nieznane – dodaje dr Surmik.

Każdego roku w Zagłębiowskim Centrum Onkologii – Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej na świat przychodzi około pół tysiąca dzieci.