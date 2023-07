W Wieluniu (woj. łódzkie) w sobotę i niedzielę można się bezpłatnie przebadać w tzw. strefie zdrowia, która stanęła w centrum miasta.To część programu profilaktycznego “Zdrowe Życie" pod patronatem prezydenta RP.

Mobilna Strefa Zdrowia projektu „Zdrowe Życie” w Wieluniu / Marian Zubrzycki / PAP

"Zdrowe życie" to akcja profilaktyczna Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Narodowego Funduszu Zdrowia i PZU, pod patronatem honorowym prezydenta RP Andrzeja Dudy i małżonki prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy.



Mobilna strefa zdrowia zawitała do centrum Wielunia (Łódzkie). To kilkanaście punktów, gdzie w sobotę i niedzielę można wykonać rozmaite bezpłatne, profilaktyczne badania medyczne.



W strefie zdrowia pojawił się sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który pochodzi z Wielunia. To już druga edycja akcji, a Wieluń jest w tym roku jedenastym miastem, gdzie wykonuje się w ramach programu +Zdrowe życie+ bezpłatne profilaktyczne badania medyczne - przypomniał prezydencki minister.



Takich stref będzie jeszcze w tym roku kilkanaście. Łącznie to kilkanaście tysięcy ludzi, którzy mogą skorzystać z badań - zapewnił.



Mobilna strefa zdrowia jest - jak nazywają ją organiatorzy - miasteczkiem, gdzie stoją specjalistyczne kontenery lekarskie i namioty. To wyjątkowa szansa na zrobienie różnych badań profilaktycznych, na które zazwyczaj potrzebujemy skierowania - przekonywała rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder.



Mamy punkt dermatoskopii, to jest bardzo ważne badanie skóry w ramach profilaktyki raka skóry: czerniaka - powiedziała PAP. "Można wykonać też mamografię. Z tym w powiecie wieluńskim jest całkiem nieźle, bo co druga kobieta na tym terenie zrobiła badanie piersi. Gorzej jeśli chodzi o badania cytologiczne, bo tylko pięć procent kobiet z powiatu wieluńskiego zrobiło te badania" - podała dodając, że właśnie w strefie zdrowia i w sobotę i w niedzielę można wykonać cytologię.



Miasteczko zdrowia - jak zapewniła rzeczniczka NFZ w Łodzi - to wiele innych darmowych badań nie tylko dla kobiet. Mamy badania USG, EKG, badania płuc, są konsultacje z internistą, kardiologiem - powiedziała.