Dezorientacja i zagubienie - to jest to, z czym borykają się kierowcy i pasażerowie MPK w Łodzi po zamknięciu ważnego w mieście skrzyżowania alei Kościuszki z ulicą Zieloną w Łodzi. Powodem jest drążenie tunelu kolejowego w tym miejscu.

Zamknięte skrzyżowanie Al. Kościuszki z ulicą Zieloną w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Kierowcy mają wyznaczone objazdy, a korzystający z komunikacji miejskiej - nowe przystanki i trasy autobusów. Łódzkie skrzyżowanie alei Kościuszki z ulicą Zieloną jest zamknięte, bo pod ziemią powstaje tunel średnicowy.

Łodzianie mentalnie są przygotowani na utrudnienia. Wiadomo, że będą problemy i ogólnie w Łodzi ciężko jest jeździć w centrum - mówi reporterce RMF FM jeden z kierowców. Myślę, że chłopaki, kurierzy stracą tutaj godzinkę na pracy - dodaje.

Na połączenia komunikacji miejskiej zwraca uwagę pasażerka MPK. Generalnie bardzo utrudniony dojazd do pracy, bo zamknięte jest skrzyżowanie Zielona - Kościuszki i plac Wolności. To, co teraz dzieje się w Łodzi jest bardzo trudne dla wszystkich - mówi kobieta.

Łodzianka zmuszona jest szukać alternatywnych rozwiązań. Pół drogi do pracy idę pieszo. Nie dla zdrowia, nie dla przyjemności czy żeby było szybciej, tylko dlatego, że nie da się inaczej, nie ma połączeń - podkreśla kobieta.

Kierowcy szukali nowych tras, żeby objechać zamknięte skrzyżowanie / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Inny podróżny MPK opowiada, że zamajaczył mu tramwaj, ale pojechał i teraz nie ma kolejnego. To dopiero poniedziałek, dajmy szansę. To musi zatrybić - przekonuje pasażer.

Aby objechać zamknięte skrzyżowanie, najlepiej wybrać ulicę Wólczańską lub 6 sierpnia. Po godzinie 9.00 było tam pusto i przejezdnie.

Widać było jednak, że nie wszyscy kierowcy wiedzieli o zamknięciu skrzyżowania. Jechali Aleją Kościuszki do samego końca, a później zawracali, gdy okazywało się, że ulicę zagradza blaszany płot.