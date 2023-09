"Na kolejowej mapie Polski jest Góra i Syców - witamy w siatce połączeń Kolei Dolnośląskich" - poinformowała w niedzielę dolnośląska spółka. Będą tam dojeżdżały autobusy KD.

Ruszyły połączenia autobusowe Kolei Dolnośląskich / Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego /

Autobus do Góry

Jak informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (UMWD), miejscowość Góra to kolejny kierunek Kolei Dolnośląskich - podobnie jak połączenie Kłodzko-Stronie Śląskie - które będzie częściowo obsługiwane autobusami.

Autobusy mają kursować z Rawicza przez Bojanowo osiem razy w ciągu dnia. Na stacjach kolejowych pasażerowie będą mogli kontynuować podróż w kierunku Wrocławia czy Leszna.

Województwo dolnośląskie jest liderem w kraju, jeśli chodzi o rewitalizację linii kolejowych i otwierania nowych połączeń. W tym przypadku, zanim do Góry pojadą pociągi, Koleje Dolnośląskie uruchomiły relację autobusową. Przykładowo, mieszkańcy Góry, chcąc dostać się do Wrocławia, jadą na kołach do Rawicza, a tam przesiadają się do pociągu i to wszystko dzięki dobremu skomunikowaniu tych tras - mówił na konferencji prasowej Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, cytowany przez biuro prasowe UMDW.

Biuro prasowe podało, że jest kolejna linia Kolei Dolnośląskich (KD), która łączy przejazd pociągiem i autobusem w ramach jednego biletu KD.

Dzisiaj Góra wróciła na mapę połączeń kolejowych. To na razie relacja autobusowa, ale mamy nadzieję, że rewitalizacja linii, którą rozpoczynamy, tj. z Góry przez Bojanowo, połączy kolejowo te miejscowości z całą siecią transportową Dolnego Śląska - dodaje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Jak powiedziała Irena Krzyszkiewicz, burmistrz Góry, "od dzisiaj możemy powiedzieć, że wykluczenie komunikacyjne naszego miasta i gminy to przeszłość". Rewitalizacja linii kolejowej do Góry biegnie zgodnie z harmonogramem, a jej otwarcie planujemy na przełom 2025/26 roku - dodała.

Docelowo do Góry dojadą pociągi Kolei Dolnośląskich - na przedłużonej trasie z Wrocławia do Rawicza. Stanie się tak, gdy linia kolejowa - wraz z wiaduktem kolejowym nad drogą S3 - zostanie przywrócona do ruchu dzięki pracom Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Celem tego nowego połączenia jest zmaksymalizowanie komfortu podróżnych. Oznacza to, że na trasie Góra-Rawicz, a potem w innych kierunkach Kolei Dolnośląskich, możemy jeździć na jednym bilecie. Co więcej, autobusy są zintegrowane z połączeniami kolejowymi, tak więc nie musimy długo czeka na przystanku, gdy chcemy przesiąść się do pociągu - dodaje Wojciech Zdanowski, wiceprezes Kolei Dolnośląskich.

Autobusem do Sycowa

Miejscowość Syców w powiecie oleśnickim nie ma dostępu do czynnej linii kolejowej.

"Tam gdzie istnieją nieczynne linie kolejowe, które są w fazie modernizacji, lub które mają zostać wkrótce przywrócone do ruchu kolejowego Zarząd Województwa Dolnośląskie postanowił wspierać mieszkańców w podróży po regionie i po Polsce. Tak powstało rozwiązanie Kolejowej Komunikacji Autobusowej" - czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Syców.

W niedzielę, 3 września, Syców został włączony do rozkładów jazdy pociągów na kolejowych mapach.

"Faktycznie z Sycowa (przystanek przy Netto) będzie 45 połączeń tygodniowo na trasie Syców - Wrocław Główny, co w do końca roku daje ponad 750 połączeń" - podaje sycowski urząd miasta.