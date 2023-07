​1,5 mln złotych na likwidację barier architektonicznych przeznaczył w tym roku łódzki MOPS. Pieniądze rozdzielono pomiędzy przeszło 120 mieszkańców Łodzi.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przebudowa łazienki i toalety, likwidacja progów, budowa podjazdu, zakup i montaż schodołazu, podnośnika ściennego lub windy zewnętrznej... - To tylko część rozwiązań technicznych, na które mieszkańcy Łodzi otrzymują dofinansowania za pośrednictwem Wydziału ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wysokość dofinansowania zależy od zakresu prac do wykonania. Na przykład dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niewidomej to 15 tys. zł dofinansowania, a zakup i montaż krzesełka schodowego - nieco ponad 10 tys. zł.

W tym roku na likwidację barier architektonicznych łódzki MOPS dysponował kwotą 1,5 mln zł. Cała ta suma została już rozdzielona - pozytywnie rozpatrzono wnioski 122 mieszkańców Łodzi z niepełnosprawnościami.

Teraz beneficjenci, na podstawie zweryfikowanych kosztorysów, przygotowują się do podpisania stosownych umów. Na koniec pozostanie przystąpienie do realizacji zadania, na jakie otrzymali dofinansowanie.

W ciągu ostatnich 5 lat MOPS w Łodzi rozdysponował dla mieszkańców z niepełnosprawnościami w nieco ponad 6,5 mln zł. Z tego rodzaju wsparcia skorzystało prawie 550 osób.

Wśród nich m.in. niewidoma od 14 lat Małgorzata Rutkiewicz mieszkająca na Retkini, która na dostosowanie łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł.

W ramach remontu w łazience w miejscu dotychczasowej wanny został zamontowany brodzik, a w nim specjalne siedzisko - mówi Małgorzata Rutkiewicz. - Do tego specjalne uchwyty zarówno w brodziku, jak i przy toalecie. Dla mnie jako osoby niewidomej tego typu rozwiązania to duże ułatwienie. Gorąco zachęcam więc wszystkich do skorzystania z tego rodzaju finansowego wsparcia.

Z kolei nieco ponad 10,6 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż krzesełka schodowego otrzymał mieszkający na Złotnie Jacek Wójcikiewicz, który o środki starał się razem z żoną Wiesławą.

Krzesełko jest zamontowane wzdłuż schodów między pierwszym piętrem, gdzie mąż ma swój pokój a parterem, na którym znajduje się między innymi kuchnia - mówi Pani Wiesława. - Dzięki niemu mąż jest samodzielny i nie potrzebuje mojej asekuracji podczas każdego przemieszczania się między poziomami.

Pani Wiesława przyznaje, że nie była pewna, czy dobrze asekuruje męża. Po instalacji urządzenia mężczyzna stał się bardziej samodzielny.

Teraz mąż jest w stanie zupełnie, bez niczyjej pomocy przemieścić się ze swojego pokoju do kuchni i zrobić sobie kawę - opowiada pani Wiesława. Likwidacja każdej bariery czy przeszkody sprawia, że osoba z niepełnosprawnością przestaje być więźniem we własnym domu czy mieszkaniu, a to bardzo ważne - dodaje.

Aktualnie panuje dobry czas dla wszystkich tych, którzy chcieliby zawnioskować o identyczne dofinansowanie w przyszłym roku. Można już zacząć przygotowania do złożenia wniosku.

Najpierw należy znaleźć firmę, która wykona prace i która zrobi to w ściśle określonym terminie.

Dane zadanie, bez względu na to, czy jest to przystosowanie pomieszczenia w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami czy też zakup i montaż danego urządzenia, musi zostać obowiązkowo zrealizowane dokładnie w tym roku w kalendarzowym, w którym osoba składająca wniosek otrzymała dofinansowanie - mówi dyrektor łódzkiego MOPS - Piotr Kowalski.

Szczegółowe informacje na temat dofinansowań ze środków PFRON można uzyskać w Wydziale ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPS w Łodzi. Z wydziałem można skontaktować się osobiście w sali obsługi na parterze w głównej siedzibie łódzkiego MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a (w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 - 16 oraz we wtorki w godz. 9 - 17) lub telefonicznie pod numerem telefonu: (42) 685 43 55 - w sprawie likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami.

Numery telefonów, pod którymi można uzyskać informacje na temat pozostałych dofinansowań PFRON są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi (www.mops.lodz.pl), w zakładce "Kontakt". Telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8 - 16 oraz we wtorki w godz. 9 - 17.