Policjanci w Zielonkach, w powiecie krakowskim zatrzymali 32-latka, podejrzanego o usiłowanie zabójstwa swojej byłej partnerki. Napastnik zaatakował swoją ofiarę śrubokrętem, w miejscu jej pracy. Mężczyzna usłyszał w prokuraturze zarzut i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Teraz grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (8 lipca). W godzinach porannych, dyżurny Komisariatu Policji w podkrakowskich Zielonkach dostał informację o zaatakowaniu kobiety śrubokrętem, w jednym ze sklepów wielobranżowych, w którym pracowała ofiara.

Napastnika ujęli przypadkowi klienci sklepu.

Po przybyciu na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec Krakowa. Kobieta z obrażeniami głowy trafiła do szpitala.

Funkcjonariusze ustalili, że 32-latek zaatakował swoją była partnerkę poprzez ugodzenie jej w głowę śrubokrętem, a następnie wybiegł ze sklepu. Miał też w ręce młotek.

Ustalono też, że atak był zaplanowany, a sprawca się do niego przygotowywał. Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a zebrany materiał przekazano do prokuratury.

Kolejnego dnia, funkcjonariusze doprowadzili 32-latka do Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Wschód, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, do którego się przyznał.

32-latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.