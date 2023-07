Michał Lipiec, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, zdobył w tym miesiącu trzy medale na Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych z chemii, fizyki i matematyki. Szkoła podkreśliła, że jest to wyjątkowe osiągnięcie w całej historii ogólnopolskich olimpiad z tych przedmiotów.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Michał Lipiec we wrześniu rozpocznie naukę w klasie maturalnej. Jak poinformowało V LO im. Augusta Witkowskiego, uczeń w tym miesiącu trzykrotnie był medalistą na Międzynarodowych Olimpiadach Przedmiotowych: złotym z chemii w Zurychu, srebrnym z fizyki w Tokio i brązowym z matematyki w Chiba (Japonia).

"To pierwszy przypadek w kilkudziesięcioletniej historii ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych z matematyki, fizyki i chemii, kiedy w tym samym roku uczeń był członkiem reprezentacji naszego kraju na olimpiady międzynarodowe w każdym z tych trzech przedmiotów i we wszystkich zdobył medale" - podkreślono.



Michał Lipiec posiada łącznie sześć medali uzyskanych na olimpiadach międzynarodowych. W poprzednich edycjach Międzynarodowych Olimpiad Chemicznych zdobył już trzy krążki: złoty, srebrny i brązowy.



"Michał we wrześniu dopiero rozpocznie naukę w klasie maturalnej, a więc będzie mógł ponownie wziąć udział w olimpiadach przedmiotowych" - zaznaczono.



Według informacji przekazanych przez szkołę, obok udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, Michał rozpoczął już pracę naukową, realizując projekty pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Instytutu Nielsa Bohra w Kopenhadze. Tam też spędza pozostałą część wakacji.



Medalista od roku prowadzi również Internetowe Koło Chemiczne - ogólnodostępny kanał w internecie, na którym stara się pomagać innym uczniom w przygotowaniach do olimpiady z chemii. Nie zaniedbuje przy tym innych przedmiotów szkolnych - średnia ocen na jego ostatnim świadectwie to 5,69.



Wśród pozanaukowych zainteresowań ucznia są m.in. biegi długodystansowe - w tym roku brał on udział m.in. w półmaratonie i Mistrzostwach Polski w Biegu Górskim.