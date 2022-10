Tramwaje zaczną znowu dojeżdżać do Krowodrzy Górki w pierwszej połowie listopada - dowiedzieliśmy się Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie. To bardzo dobra informacja dla wielu mieszkańców północnych regionów Krakowa.

/ Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie /

Za 2-3 tygodnie mieszkańcy Krakowa znowu będą mogli dojechać tramwajem do pętli Krowodrza Górka.

Stan zaawansowania robót w tym rejonie to ok. 90 proc. Jak zaznacza ZIM, dotyczy to wszystkich elementów składowych budowy linii tramwajowej na tym odcinku, czyli budowy i przebudowy sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej, robót drogowych i torowych.

Jeśli chodzi o torowisko, to na odcinku od ul. Bratysławskiej do pętli nowe tory są już ułożone. Trwają prace przy układaniu fragmentu podwójnego toru na samej pętli. W tym rejonie trwają też ostatnie prace przy montażu zwrotnic i rozjazdów.

Wzdłuż torowiska – pomiędzy ul. Bratysławską a ul. Fieldorfa-Nila – na niemal całym odcinku jest już gotowa droga dla rowerów i chodnik dla pieszych.

Planowany termin uruchomienia pętli Krowodrza Górka i wznowienia kursów tramwajów to pierwsza połowa listopada.