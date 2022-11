11 listopada na mieszkańców Krakowa oraz turystów czeka wiele wydarzeń związanych ze 104 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ulicami Krakowa przejdzie pochód patriotyczny, będzie pokaz pojazdów wojskowych, czy śpiewanie Biało Czerwonych przebojów z RMF FM na Rynku Głównym. W samo południe nastąpi odśpiewanie Hymnu Narodowego.

Pochód Patriotyczny Traktem Królewskim

To główne obchody organizowane przez Małopolski Urząd Wojewódzki. Po mszy w katedrze Wawelskiej, rozdawane będą polskie flagi oraz kotyliony. Właśnie na Wzgórzu Wawelskim rozpocznie się około 11.00 Pochód Patriotyczny, który przejdzie Traktem Królewskim, przez ulicę Grodzką, Rynek Główny i Floriańską na plac Jana Matejki. Zaraz po zejściu ze Wzgórza Wawelskiego, pochód zatrzyma się na placu Studzińskiego.

Tu, przy Krzyżu Katyńskim, zatrzymujemy się, by oddać hołd polskim oficerom i żołnierzom zamordowanym w Lesie Katyńskim. To był kwiat Wojska Polskiego. To były polskie elity. Nasza pamięć to wypełnianie naszego zobowiązania względem nich – podkreśla wojewoda Łukasz Kmita.

Drogą Królewską w radosnym pochodzie podążać będą formacje konne. Przewidujemy, że będzie ich nawet blisko 50. Będą też kompanie honorowe, między innymi: Wojska Polskiego, Policji, Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Miejskiej oraz XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie – klasy mundurowe. Będzie również Bractwo Kurkowe i grupy rekonstrukcyjne - dodaje Kmita.

Pochód rozpoczynać będzie kawaleria, śpiewane będą podczas marszu także pieśni patriotyczne. W samo południe nastąpi uroczyste odśpiewanie Hymnu Narodowego. Defiladę otworzy przelot nad Krakowem dwóch samolotów wojskowych – Casa.

Główna część obchodów, z udziałem Wojska Polskiego, rozpocznie się w samo południe od odegrania hymnu państwowego. Następnie wojewoda małopolski wręczy odznaczenia państwowe i akty nadania obywatelstwa polskiego. Na placu Matejki prezentowane będą także pojazdy wojskowe ratownicze. Między innymi armatohaułbica czy armata przeciwlotnicza.

Cytat W imieniu prezydenta RP będę miał zaszczyt uhonorować 20 osób zasłużonych dla naszego regionu. Odbędzie się także nadanie obywatelstw, będzie to łącznie 11 osob, w tym 4 osoby to Ukraińcy mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Przygotowana będzie także wojskowa grochówka, pokaz pojazdów służb mundurowych, który potrwa od godziny 11.00 do 15.00, zaś ok. godziny 13.30 rozpocznie się poczęstunek grochówką wojskowa. Dzięki środkom z budżetu Wojewody Małopolskiego przygotowanych zostało około 50 symbolicznych paczek. Trafią one do małopolskich kombatantów. Akcja prowadzona jest przez Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Śpiewanie Biało Czerwonych Przebojów

W samo południe na Rynku Głównym w Krakowie od strony wieży Ratuszowej, swoją akcję rozpocznie radio RMF FM. Będzie to VI edycja śpiewania biało – czerwonych przebojów. Rozpocznie się ona od odśpiewania w południe Hymnu Narodowego. Potem na scenie pojawią się wokaliści Elektryczne Gitary, Oskar Cyms, Blanka, Mateusz Ziółko, Feel. Dla uczestników spotkania na Rynku Głównych będziemy mieć różnego rodzaju upominki, m.in. pyszne "niepodległościówki", które przygotowała krakowska cukiernia "Słowik"

Patriotyczna Lekcja Śpiewania

,,Radosna Niepodległości” pod takim hasłem odbędzie się z kolei 82 edycja lekcji śpiewania pieśni patriotycznych, która rozpocznie się o godz. 17:00. Wydarzenie odbędzie się na scenie przy wieży Ratuszowej, na Rynku Głównym. Tradycyjnie artyści Teatru Loch Camelot pod przewodnictwem Ewy Korneckiej, wraz ze zgromadzoną na Rynku publicznością, zaśpiewają najpiękniejsze polskie pieśni i piosenki patriotyczne.

Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Waldemar Domański dyrektor Biblioteki Polskiej Piosenki. Organizatorzy zachęcają do pobrania śpiewnika wszystkich 20 piosenek które pojawią się podczas koncertu.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z uroczystościami z okazji Dnia Niepodległości, będą także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. W godz. ok. 11.30-12.15 na czas przejścia pochodu z Wawelu na plac Matejki wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ulicach Franciszkańskiej i Dominikańskiej.

W tym czasie linie nr 1, 8, 13 i 18 będą chwilowo wstrzymywane lub kierowane na trasy objazdowe, przez ulicę Basztową. W godz. ok. 12.00-13.45 w czasie uroczystości na placu Matejki, zostanie wyłączony ruch pojazdów na ul. Basztowej – na odcinku od ul. Westerplatte do ul. Długiej. Linie tramwajowe i autobusowe będą kursować po trasach objazdowych, głównie przez Plac Wszystkich Świętych.

Bieg Niepodległości

O godz. 11.11 wystartuje Bieg Niepodległości - na trasie z Błoń do Kopca Piłsudskiego. Uczestnicy będą biec m.in. drogą pieszo-rowerową, wzdłuż al. 3 Maja, al. Focha, ul. Malczewskiego, al. Waszyngtona. W biegu weźmie udział 2 tysiące osob.

W czasie trwania biegu linie nr 102 i 152 będą chwilowo wstrzymywane na al. Focha, natomiast linie nr 100 i 101 – na ul. Wodociągowej. W przypadku dłuższego zatrzymania ruchu linie będą kierowane na trasy objazdowe.

Uroczystości w Wieliczce:

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości będą odbywać się również w Wieliczce. Odbędzie się tam m.in. przemarsz oraz Wielicki Bieg Niepodległości. Zmiany w kursowaniu w godz. od ok. 10.45 do 13.30 dotkną linie aglomeracyjne nr 224, 274, 284 i 304. Szczegóły na stronie internetowej ztp.krakow.pl.

Bieg Niepodległości Skawina – Mogilany:

Na terenie gmin Skawina i Mogilany odbędzie się IX Bieg Niepodległości.