„Tu żyją rodziny przechowujące pamięć”. Małopolska apeluje do Lwowskiej Rady Obwodowej

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Sejmik Województwa Małopolskiego jednogłośnie przyjął apel, w którym zwrócił się do Lwowskiej Rady Obwodowej o wycofanie decyzji o ustanowieniu roku 2027 Rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli UPA. Radni wyrazili w dokumencie „głębokie zaniepokojenie i stanowczy sprzeciw” wobec decyzji lwowskiego samorządu. Radni przypomnieli, że Małopolska jest wspólnotą, w której żyją rodziny przechowujące pamięć o tragedii Kresów.

Rynek Główny w Krakowie w lutym 2022 roku - mieszkańcy przyszli wyrazić solidarność z Ukrainą zaatakowanej przez Rosję

Rynek Główny w Krakowie w lutym 2022 roku - mieszkańcy przyszli wyrazić solidarność z Ukrainą zaatakowanej przez Rosję / Shutterstock

Małopolska na razie apeluje

W apelu przyjętym podczas poniedziałkowej sesji małopolscy radni domagają się podjęcia działań służących odbudowie zaufania oraz dalszego rozwoju współpracy partnerskiej, która powinna być oparta na poszanowaniu prawdy historycznej, wzajemnym szacunku i odpowiedzialności za przyszłość narodów polskiego i ukraińskiego.

Jak podkreślono, decyzja lwowskiej rady „godzi w pamięć o ofiarach zbrodni dokonanych na Polakach, Żydach i przedstawicielach innych narodowości na Wołyniu, Białorusi, Lubelszczyźnie i w Małopolsce Wschodniej”.

Pamięć o zamordowanych dzieciach, kobietach i mężczyznach jest naszym wspólnym zobowiązaniem. Nie może być podporządkowywana bieżącym interesom politycznym ani pomijana w imię dobrych relacji. Żaden cel narodowy i żadna walka o niepodległość nie usprawiedliwiają zbrodni na ludności cywilnej. Sprzeciw wobec sowieckiego zniewolenia nie zwalnia z odpowiedzialności za czyny popełnione wobec innych narodów - napisali radni w przyjętym apelu.

Przypomnieli w piśmie, że Małopolska jest wspólnotą, w której żyją rodziny przechowujące pamięć o tragedii Kresów, a „ich doświadczenia zasługują na szacunek, a głos potomków ofiar - na wysłuchanie”. „Nie można oczekiwać, że ceną polsko-ukraińskiej współpracy będzie milczenie o cierpieniu ich najbliższych” - głoszą radni.

Koniec partnerstwa z obwodem lwowskim. Sejmik Lubelszczyzny zdecydował To koniec partnerstwa z obwodem lwowskim - tak zdecydował Sejmik Województwa Lubelskiego. Chodzi konkretnie o umowy o współpracę regionu z obwodem lwowskim z 2004 roku. To pokłosie na ogłoszenie przez Lwowską Radę Obwodową roku 2027 rokiem UPA i jej…

Podkreślili oni, że oficjalne upamiętnienie postaci i formacji związanych z radykalnym nacjonalizmem ukraińskim pozostaje w sprzeczności z duchem Wspólnej Deklaracji Współpracy zawartej między Województwem Małopolskim a Obwodem Lwowskim 22 kwietnia 2004 roku oraz podważa fundamenty dobrosąsiedzkich relacji i pojednania polsko-ukraińskiego.

„Decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej budzi szczególne rozczarowanie także w kontekście solidarności i szeroko zakrojonej pomocy udzielonej przez Województwo Małopolskie mieszkańcom Ukrainy, zwłaszcza po rozpoczęciu agresji Federacji Rosyjskiej w lutym 2022 roku” - wskazano.

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Stanowcza reakcja władz na szczeblu centralnym

Wnioskodawcą uchwały lwowskiej rady o ustanowieniu roku 2027 rokiem UPA był Światosław Szeremeta, deputowany partii Europejska Solidarność byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki. Jest on sekretarzem ukraińskiej międzyresortowej komisji ds. upamiętnień i kieruje komunalnym przedsiębiorstwem „Dola”, które prowadziło po stronie ukraińskiej poszukiwania polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów. Wygląda to na zaprojektowaną prowokację jednego z lwowskich nacjonalistów - skomentował premier Donald Tusk.

„Uprzedzałem Zełenskiego”. Premier Tusk skomentował decyzję Lwowa ws. nazwy UPA „To jest niemądre, to szkodzi Ukrainie. Dla nas to jest irytujące, nie rozumiemy tego. Przede wszystkim jednak jest to wbrew interesom Ukrainy. Rozmawiałem o tym z prezydentem Zełenskim wcześniej, choć akurat nie on jest za to odpowiedzialny, i…

Na wniosek szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, Szeremeta został wpisany do rejestru osób niepożądanych z zakazem wjazdu do strefy Schengen do 20 października 2031 roku. Sikorski określał go jako inicjatora ustanowienia roku Szuchewycza i „rekonstruktora Galizien Waffen-SS”.

Reakcja Ukrainy

Ukraińskie MSZ skrytykowało decyzję lwowskiej rady jako szkodliwą dla relacji z Polską i podjętą na szczeblu regionalnym. Według relacji szefa polskiego rządu Donalda Tuska prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był „bardzo niezadowolony” z tego, co się wydarzyło.