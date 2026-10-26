Zwrot w najnowszym sondażu partyjnym. Ta partia znalazłaby się w Sejmie

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Sześć partii weszłoby do Sejmu, gdyby wybory odbyły się obecnie – wynika z sondażu Ipsos dla TVP Info i „19:30”. Największym, 34-procentowym, poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. W Sejmie znaleźliby się także jej dwaj obecni koalicjanci – Lewica i PSL.

Z najnowszego badania Ipsos dla TVP Info i programu „19:30” wynika, że najwięcej głosów w wyborach zdobyłaby Koalicja Obywatelska – 34 proc. Kolejne byłoby PiS z 26-procentowym poparciem. Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 10 proc.

Do Sejmu weszłyby także: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8 proc. poparcia), Nowa Lewica (6 proc. poparcia) i Polskie Stronnictwo Ludowe – zagłosowałoby na nie 5 proc. badanych. To pierwszy od dawna sondaż partyjny, w którym ludowcy przekraczają próg wyborczy.

Partia Razem oraz Rozwój Plus mają po 4 proc. poparcia, czyli za mało, by wejść do Sejmu. Polska 2050 uzyskała 1 proc. wskazań, a opcja „inna partia” – 1 proc.

Nowy sondaż. Sześć ugrupowań w Sejmie, Morawiecki ma powody do niepokoju W najnowszym październikowym sondażu poparcia partii politycznych, który przygotowała pracownia badawcza Opinia24, zdecydowanym liderem jest Koalicja Obywatelska, na którą głos chce oddać co trzeci Polak. Wzrost poparcia odnotowuje też Konfederacja.…

Przy takim jak w sondażu rozkładzie głosów Koalicja Obywatelska otrzymałaby 196 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 157 mandatów, Konfederacja – 48, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 36, Nowa Lewica – 18, a Polskie Stronnictwo Ludowe – 5.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI/CAVI w dniach 21-22 października na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.