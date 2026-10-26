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Zwrot w najnowszym sondażu partyjnym. Ta partia znalazłaby się w Sejmie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (12:32)

Sześć partii weszłoby do Sejmu, gdyby wybory odbyły się obecnie – wynika z sondażu Ipsos dla TVP Info i „19:30”. Największym, 34-procentowym, poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. W Sejmie znaleźliby się także jej dwaj obecni koalicjanci – Lewica i PSL.

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Zwrot w najnowszym sondażu partyjnym. Ta partia znalazłaby się w Sejmie
Sala posiedzeń Sejmu, zdj. Leszek Szymański /PAP

Z najnowszego badania Ipsos dla TVP Info i programu „19:30” wynika, że najwięcej głosów w wyborach zdobyłaby Koalicja Obywatelska – 34 proc. Kolejne byłoby PiS z 26-procentowym poparciem. Trzecia jest Konfederacja z wynikiem 10 proc.

Do Sejmu weszłyby także: Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8 proc. poparcia), Nowa Lewica (6 proc. poparcia) i Polskie Stronnictwo Ludowe – zagłosowałoby na nie 5 proc. badanych. To pierwszy od dawna sondaż partyjny, w którym ludowcy przekraczają próg wyborczy.

Partia Razem oraz Rozwój Plus mają po 4 proc. poparcia, czyli za mało, by wejść do Sejmu. Polska 2050 uzyskała 1 proc. wskazań, a opcja „inna partia” – 1 proc.

Przy takim jak w sondażu rozkładzie głosów Koalicja Obywatelska otrzymałaby 196 mandatów. Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 157 mandatów, Konfederacja – 48, Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 36, Nowa Lewica – 18, a Polskie Stronnictwo Ludowe – 5.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI/CAVI w dniach 21-22 października na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.


Źródło: RMF24
Tagi: sondaż

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