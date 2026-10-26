Przemyśl wstrzymuje współpracę ze Lwowem. To pokłosie skandalicznej decyzji

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Przemyśl wstrzymuje współpracę ze Lwowem. Reporter RMF FM Dominik Smaga informuje, że tak jednogłośnie zdecydowali dziś przemyscy radni. To pokłosie decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza.

Radni Przemyśla zdecydowali, że miasto w województwie podkarpackim zawiesza współpracę ze Lwowem. Nad zerwaniem z obwodem lwowskim głosować ma z kolei Sejmik Województwa Lubelskiego.

Lwów chciał upamiętnić UPA. Decyzja Przemyśla jest tego efektem

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli UPA, oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - OUN - Ołeha Olżycza. Formacje UPA i OUN są odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Kilkanaście godzin po ogłoszeniu tej decyzji ze strony internetowej obwodu lwowskiego uchwała w tej sprawie jednak zniknęła.

Radny Lwowskiej Rady Obwodowej, który był wnioskodawcą uchwały ws. UPA, to Światosław Szeremeta. Na wniosek polskiego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego został wpisany do rejestru osób niepożądanych z zakazem wjazdu i pobytu w państwach strefy Schengen do 20 października 2031 roku.

Przez 5 lat nie wjedzie do strefy Schengen. Ruch polskich władz ws. inicjatora roku UPA Swiatosław Szeremeta został wpisany do rejestru osób niepożądanych z zakazem wjazdu i pobytu w państwach strefy Schengen do 20 października 2031 roku. To odpowiedź polskich władz na wtorkową decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej o ogłoszeniu 2027 rokiem…

Premier: Dostałem sygnał od prezydenta Zełenskiego

Powiedzieć, że kompletnie nie rozumiem tej samobójczej taktyki, to jak nic nie powiedzieć. To nie jest problem dla nas. To jest problem dla Ukrainy - mówił premier Donald Tusk 21 października.

Dostałem sygnał od prezydenta Zełenskiego, że jeśli to będzie od niego zależało - dalsze postępowanie - to on tego nie będzie w żaden sposób wspierał. Był bardzo niezadowolony z tego, co się wydarzyło - tak z kolei powiedział szef polskiego rządu 23 października.