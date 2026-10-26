Koniec partnerstwa z obwodem lwowskim. Sejmik Lubelszczyzny zdecydował

Radni ze wszystkich partii politycznych byli zgodni
Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej między województwem lubelskim i obwodem lwowskim zagłosowało wszystkich 30 radnych obecnych na dzisiejszej sesji.
Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, marszałek województwa Jarosław Stawiarski z PiS mówił, że nie będzie partnerstwa z tymi, którzy gloryfikują zbrodniarzy. To było ludobójstwo okrutne i nikt za to nie przeprosił - dodał. W podobnym tonie mówił radny Marek Kos z PSL: Nie możemy się zgodzić na takie traktowanie Polaków przez Ukraińców. Zofia Woźnica z Koalicji Obywatelskiej mówiła z kolei: Dla Polaków jest to nie do przyjęcia.
Wiceprzewodniczący sejmiku Krzysztof Gawłaszkiewicz mówi, że Ukraińcy mieli czas na wycofanie się z decyzji: Daliśmy czas jeszcze do dzisiaj, ale się nie wycofali.
Nieco łagodniejszą decyzję o zawieszeniu, a nie zerwaniu współpracy ze Lwowem uchwaliła dziś Rada Miasta Przemyśla.
Donald Tusk: Wygląda to na zaprojektowaną prowokację jednego z lwowskich nacjonalistów
Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli UPA, oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, OUN, Ołeha Olżycza. Formacje UPA i OUN są odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Kilkanaście godzin po ogłoszeniu tej decyzji ze strony internetowej obwodu lwowskiego uchwała w tej sprawie jednak zniknęła. Radny Lwowskiej Rady Obwodowej, który był wnioskodawcą uchwały ws. UPA, to Światosław Szeremeta. Skomentował to w piątek, 23 października, premier Donald Tusk.
Ukraina będzie miała bardzo poważny kłopot, jeśli chodzi o integrację, jeśli nie będzie szanowała naszej wrażliwości. Mam wrażenie, że prezydent Zełenski to dobrze zrozumiał. Poświęciłem długie godziny, żeby on przyjął też polski punkt widzenia w tej kwestii, natomiast trudno odpowiadać za decyzję jakichś tam radnych. Wygląda to na zaprojektowaną prowokację jednego z lwowskich nacjonalistów. Bardzo to głupie i niepotrzebne - powiedział premier Donald Tusk.