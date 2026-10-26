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Koniec partnerstwa z obwodem lwowskim. Sejmik Lubelszczyzny zdecydował

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (17:16)

To koniec partnerstwa z obwodem lwowskim - tak zdecydował Sejmik Województwa Lubelskiego. Chodzi konkretnie o umowę o współpracę regionu z obwodem lwowskim z 2004 roku. To pokłosie ogłoszenia przez Lwowską Radę Obwodową roku 2027 rokiem UPA i jej dowódcy Romana Szuchewycza. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski argumentował, że uchwała ma pokazać, że „nie ma naszej zgody na honorowanie zbrodniarzy”, którzy „mordowali” i „namawiali do mordów” na Polakach, Żydach, Romach i Ormianach na Kresach Wschodnich.

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Koniec partnerstwa z obwodem lwowskim. Sejmik Lubelszczyzny zdecydował
Cerkiew garnizonowa Świętych Apostołów Piotra i Pawła we Lwowie, fot. Pavlo Palamarchuk /AFP/East News

Radni ze wszystkich partii politycznych byli zgodni

Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej między województwem lubelskim i obwodem lwowskim zagłosowało wszystkich 30 radnych obecnych na dzisiejszej sesji.

Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, marszałek województwa Jarosław Stawiarski z PiS mówił, że nie będzie partnerstwa z tymi, którzy gloryfikują zbrodniarzy. To było ludobójstwo okrutne i nikt za to nie przeprosił - dodał. W podobnym tonie mówił radny Marek Kos z PSL: Nie możemy się zgodzić na takie traktowanie Polaków przez Ukraińców. Zofia Woźnica z Koalicji Obywatelskiej mówiła z kolei: Dla Polaków jest to nie do przyjęcia.

Wiceprzewodniczący sejmiku Krzysztof Gawłaszkiewicz mówi, że Ukraińcy mieli czas na wycofanie się z decyzji: Daliśmy czas jeszcze do dzisiaj, ale się nie wycofali

Nieco łagodniejszą decyzję o zawieszeniu, a nie zerwaniu współpracy ze Lwowem uchwaliła dziś Rada Miasta Przemyśla. 

Donald Tusk: Wygląda to na zaprojektowaną prowokację jednego z lwowskich nacjonalistów

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli UPA, oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, OUN, Ołeha Olżycza. Formacje UPA i OUN są odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Kilkanaście godzin po ogłoszeniu tej decyzji ze strony internetowej obwodu lwowskiego uchwała w tej sprawie jednak zniknęła. Radny Lwowskiej Rady Obwodowej, który był wnioskodawcą uchwały ws. UPA, to Światosław Szeremeta. Skomentował to w piątek, 23 października, premier Donald Tusk.

Ukraina będzie miała bardzo poważny kłopot, jeśli chodzi o integrację, jeśli nie będzie szanowała naszej wrażliwości. Mam wrażenie, że prezydent Zełenski to dobrze zrozumiał. Poświęciłem długie godziny, żeby on przyjął też polski punkt widzenia w tej kwestii, natomiast trudno odpowiadać za decyzję jakichś tam radnych. Wygląda to na zaprojektowaną prowokację jednego z lwowskich nacjonalistów. Bardzo to głupie i niepotrzebne - powiedział premier Donald Tusk.


Źródło: RMF24
Tagi: Lwów

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