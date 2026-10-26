Koniec partnerstwa z obwodem lwowskim. Sejmik Lubelszczyzny zdecydował

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To koniec partnerstwa z obwodem lwowskim - tak zdecydował Sejmik Województwa Lubelskiego. Chodzi konkretnie o umowę o współpracę regionu z obwodem lwowskim z 2004 roku. To pokłosie ogłoszenia przez Lwowską Radę Obwodową roku 2027 rokiem UPA i jej dowódcy Romana Szuchewycza. Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski argumentował, że uchwała ma pokazać, że „nie ma naszej zgody na honorowanie zbrodniarzy”, którzy „mordowali” i „namawiali do mordów” na Polakach, Żydach, Romach i Ormianach na Kresach Wschodnich.

Radni ze wszystkich partii politycznych byli zgodni

Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o współpracy gospodarczej, handlowej, naukowo-technicznej i kulturalnej między województwem lubelskim i obwodem lwowskim zagłosowało wszystkich 30 radnych obecnych na dzisiejszej sesji.

Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, marszałek województwa Jarosław Stawiarski z PiS mówił, że nie będzie partnerstwa z tymi, którzy gloryfikują zbrodniarzy. To było ludobójstwo okrutne i nikt za to nie przeprosił - dodał. W podobnym tonie mówił radny Marek Kos z PSL: Nie możemy się zgodzić na takie traktowanie Polaków przez Ukraińców. Zofia Woźnica z Koalicji Obywatelskiej mówiła z kolei: Dla Polaków jest to nie do przyjęcia.

Wiceprzewodniczący sejmiku Krzysztof Gawłaszkiewicz mówi, że Ukraińcy mieli czas na wycofanie się z decyzji: Daliśmy czas jeszcze do dzisiaj, ale się nie wycofali.

Nieco łagodniejszą decyzję o zawieszeniu, a nie zerwaniu współpracy ze Lwowem uchwaliła dziś Rada Miasta Przemyśla.

Przemyśl wstrzymuje współpracę ze Lwowem. To pokłosie skandalicznej decyzji Przemyśl wstrzymuje współpracę ze Lwowem. Reporter RMF FM Dominik Smaga informuje, że tak jednogłośnie zdecydowali dziś przemyscy radni. To pokłosie decyzji Lwowskiej Rady Obwodowej o ustanowieniu roku 2027 rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz…

Donald Tusk: Wygląda to na zaprojektowaną prowokację jednego z lwowskich nacjonalistów

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli UPA, oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, OUN, Ołeha Olżycza. Formacje UPA i OUN są odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Kilkanaście godzin po ogłoszeniu tej decyzji ze strony internetowej obwodu lwowskiego uchwała w tej sprawie jednak zniknęła. Radny Lwowskiej Rady Obwodowej, który był wnioskodawcą uchwały ws. UPA, to Światosław Szeremeta. Skomentował to w piątek, 23 października, premier Donald Tusk.

Ukraina będzie miała bardzo poważny kłopot, jeśli chodzi o integrację, jeśli nie będzie szanowała naszej wrażliwości. Mam wrażenie, że prezydent Zełenski to dobrze zrozumiał. Poświęciłem długie godziny, żeby on przyjął też polski punkt widzenia w tej kwestii, natomiast trudno odpowiadać za decyzję jakichś tam radnych. Wygląda to na zaprojektowaną prowokację jednego z lwowskich nacjonalistów. Bardzo to głupie i niepotrzebne - powiedział premier Donald Tusk.