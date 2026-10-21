„Uprzedzałem Zełenskiego”. Premier Tusk skomentował decyzję Lwowa ws. nazwy UPA

RMF24

„To jest niemądre, to szkodzi Ukrainie. Dla nas to jest irytujące, nie rozumiemy tego. Przede wszystkim jednak jest to wbrew interesom Ukrainy. Rozmawiałem o tym z prezydentem Zełenskim wcześniej, choć akurat nie on jest za to odpowiedzialny, i uprzedzałem, że każdy tego typu gest bardzo utrudnia przyjaciołom Ukrainy pracę” - tak premier Donald Tusk skomentował decyzję Lwowskiej Rady Obwodowej w sprawie nazwania roku 2027 rokiem UPA. „W takich chwilach zawsze Rosjanie zacierają ręce” - dodał, nazywając takie decyzje „samobójczą taktyką”. Wiceszef MSZ poinformował dziś, że Polska dostała obietnicę od środowiska Zełenskiego, że ta decyzja nie wejdzie w życie.

Donald Tusk: Zwracam się do partnerów w Kijowie - samobójcza taktyka

Lwowska Rada Obwodowa ogłosiła 2027 rok rokiem Ukraińskiej Powstańczej Armii, czyli UPA, oraz jej dowódcy Romana Szuchewycza i działacza Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów - OUN - Ołeha Olżycza. Decyzja ta zapadła we wtorek na plenarnym posiedzeniu Lwowskiej Rady Obwodowej, która jest odpowiednikiem polskiego sejmiku wojewódzkiego. O uchwale poinformowano na oficjalnej stronie internetowej Rady. We wtorek późnym wieczorem ze strony internetowej obwodu lwowskiego ta uchwała jednak zniknęła. Wiceszef MSZ Marcin Bosacki powiedział dziś w TVN24, że „mamy obietnicę ze strony najbliższych współpracowników prezydenta Zełenskiego, że ta decyzja nie wejdzie w życie”. Polska czeka jednak na oficjalną reakcję Ukrainy.

Sprawę skomentował dziś premier Donald Tusk. Wygłaszając krótkie oświadczenie w 1. Bazie Lotnictwa Transportowego przed wylotem do Indii i Wietnamu powiedział, że to „niemądra decyzja” i przede wszystkim szkodzi samej Ukrainie.

Zwracam się do wszystkich naszych partnerów w Kijowie, tych, którzy rozumieją, jak ważne są dobre relacje i sojusznicza współpraca między Polską a Ukrainą: to jest wasza odpowiedzialność, żeby tego typu rzeczy nie miały miejsca. Tego typu demonstracje szkodzą wyłącznie Ukrainie i pomagają tym, którzy źle jej życzą - powiedział premier Tusk. Jeśli na przykład przeciwnicy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej będą szukali pretekstu, to dokładnie w tej chwili taki pretekst został przez radnych obwodu lwowskiego skonstruowany. Powiedzieć, że kompletnie nie rozumiem tej samobójczej taktyki, to jak nic nie powiedzieć. To nie jest problem dla nas. To jest problem dla Ukrainy - dodał szef rządu.

Premier powiedział, że włożył dużo pracy w to, żeby „naprawić relacje po kryzysie związanym z kwestią orderu”. Zaznaczył, że dużo pracy włożył w to również Wołodymyr Zełenski.

Tego typu działania powodują, że cała ta praca idzie na marne - podsumował Donald Tusk.

Kosiniak-Kamysz: Rozmawiamy ze stroną ukraińską

Rozmawiamy ze stroną ukraińską i czekamy na adekwatną reakcję - takie natomiast słowa usłyszał dziś reporter RMF FM Kacper Wróblewski od wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka Kamysza.

Szef MON już wczoraj skomentował tę sprawę. „Decyzja Lwowskiej Rady Obwodowej (...) jest nieakceptowalna. Taka decyzja nie buduje wzajemnego zaufania między narodami, lecz wzmacnia podziały. Konieczne jest odcięcie się władz Ukrainy od tego stanowiska” - napisał na platformie X.