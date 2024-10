Bezpłatne USG piersi, warsztaty technik relaksacyjnych i rehabilitacja w rytm zumby. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie zaprasza panie na spotkanie dotyczące nowatorskiego spojrzenia na leczenie nowotworów.

/ Shutterstock

Konferencja pt. "Z rakiem piersi walczymy razem" odbędzie się w piątek - 18 października o godz. 9.00.

W szpitalnej auli wykłady poprowadzą specjaliści diagnostyki i leczenia nowotworów piersi.

Wstęp jest wolny.

Zainteresowani będą mogli wziąć w warsztatach technik relaksacji, automasażu, autoterapii blizn. Przejdą też badania USG piersi i otrzymają doradztwo w zakresie doboru peruk.

Spotkania zakończy pokaz zumby.

Na część warsztatów liczba miejsc jest ograniczona, dlatego w dniu spotkania mają obowiązywać zapisy. Wystarczy zgłosić chęć udziału w recepcji.

Na spotkanie zaproszone są wszystkie chętne panie m.in. po i w trakcie leczenia.

Wydarzenie ma popularyzować wśród kobiet wiedzę na temat nowotworów piersi. To właśnie październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi.

Niepokojące statystyki

Rak piersi to wśród kobiet najczęściej występujący nowotwór złośliwy. Stanowi około 23% wszystkich zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet i około 14% zgonów z tego powodu.

Szacuje się, że rocznie raka piersi rozpoznaje się u 1,5 miliona kobiet na całym świecie, a około 400 tysięcy umiera z tego powodu.

W Polsce raka piersi diagnozuje się u ok. 19 tys. kobiet rocznie, co oznacza, że codziennie ponad 50 Polek dowiaduje się o chorobie, a 15 z nich każdego dnia z tego powodu umiera.

Głównym powodem umieralności na raka piersi jest zbyt późne wykrycie choroby, wtedy gdy jest ona już w zaawansowanym stadium.

Wskaźnik wykrywalności raka piersi w Polsce we wczesnym stadium wynosi ok. 40 proc., co jest jednym z najniższych wyników w Europie.