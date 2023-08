Rubens, Wiktor Dyduła i Tribbs – m.in. ci artyści zagrają w tym roku na charytatywnym SMYK FEŚCIE w Myślenicach. Impreza odbędzie się w dniach 18-20 sierpnia pod patronatem RMF FM. 100 proc. zebranych środków trafi do trójki podopiecznych Fundacji Akuratna - Oli, Franka i Kuby.

W tym roku odbędzie się już piąta edycja SMYK FESTU. Organizatorem imprezy, na której występują największe gwiazdy polskiej muzyki, jest Fundacja Akuratna. W trakcie dotychczasowych edycji festiwalu zebrano ponad 320 tys. złotych dla potrzebujących.

W poprzednich latach gwiazdami SMYK FESTU byli m.in. Sanah, Krzysztof Zalewski , Viki Gabor, Krzysztof Iwaneczko, Gosia Hodurek, Humam Ammari i The Dumplings. Licytowano wyjątkowe prezenty od najwybitniejszych polskich sportowców - m.in. Roberta Lewandowskiego, Roberta Kubicy i Kamila Stocha.

W tym roku na rynku w Myślenicach zagrają m.in. Rubens, Tribbs, Zalia, Meek, Oh Why? i Wiktor Dyduła. Bilety na ich koncerty można kupić tutaj. 100 proc. środków z ich sprzedaży trafi do podopiecznych Fundacji Akuratna.

Eremefki i inne festiwalowe smakołyki

Podopiecznym Fundacji Akuratna można pomóc nie tylko kupując bilety na koncerty czy wpłacając datki do puszek wolontariuszy na festiwalu. Tak jak w czasie poprzedniej edycji - kupić będzie można m.in. żółto-niebieskie eremefki - monodesery przygotowane przez związaną z festiwalem Sylwię Bałę - myślenicką mistrzynię cukiernictwa znaną z programu "Bake Off - Ale Ciacho!". 100 proc. zebranych w tej sposób pieniędzy trafi na leczenie Oli, Franka i Kuby.

Z czego składa się eremefka? Na samym dole jest ciasteczko maślane z mąki migdałowej. Na tym ciasteczku umieszczona jest ukształtowana z foremki kopułka - RMF, Kopiec Kościuszki... W jej środku znajduje się cremaux z marakui, żelka z mango i mus z białej czekolady na bazie kremu angielskiego - wyliczała w rozmowie z RMF FM Sylwia Bała. Na samej górze uwieńczeniem tego jest bezowy smaczek - dodała. Warto przypomnieć, że wyjątkowe eremefki były serwowane niedawno w Wakacyjnym pociągu RMF FM.

W tym roku lista festiwalowych smakołyków znacznie się powiększyła. Do eremefek dołączyły FEST Nuggetsy, Floreale Smyk czy SMYK-owe Bubbletea. Będzie je można kupić w dniach 14-20 sierpnia we współpracujących z festiwalem lokalach. Tak jak w przypadku eremefek - 100 proc. zebranych w ten sposób środków trafi do potrzebujących.

Zadbaj o swoje zdrowie

Drugiego dnia festiwalu zapraszamy wszystkich do Miasteczka Zdrowia, w którym będzie można wykonać m.in.: bezpłatne badania, uzyskać porady lekarskie oraz oddać krew lub zapisać się do bazy DKMS - mówi Małgorzata Andrysiak z Fundacji Akuratna. Na naszych gości będą czekać specjaliści: dermatolog, kardiolog oraz gastroenterolog dziecięcy - dodaje.

Panie będą mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne (konieczna wcześniejsza rejestracja pod nr. Tel.: 12 6330218, 503 777 651). Osoby, które oddadzą krew, otrzymają bezpłatnie wyniki badań diagnostycznych (grupa krwi, morfologia, markery czynników zakaźnych przenoszonych przez krew).

Miasteczko Zdrowia będzie funkcjonować 19 sierpnia w godz. 9:00 - 14:00 pod dwoma adresami - na ul. Kazimierza Wielkiego 5 w Myślenicach (obok budynku Starostwa Powiatowego) i na Skwerze Przyjaźni w Myślenicach (teren zieleni u zbiegu ulic Żeromskiego i Słowackiego).

Atrakcje dla najmłodszych

W ostatni dzień festiwalu organizatorzy zapraszają dzieci do 12 lat do miasteczka balonowego, które będzie zlokalizowane na plaży trawiastej na myślenickim Zarabiu. Najmłodsi będą mogli skorzystać z kilkunastu ogromnych dmuchańców w godz. 11-20.

Franek, Kuba i Ola - to do nich trafią środki zebrane w czasie festiwalu

Pieniądze zebrane w czasie tegorocznej edycji charytatywnego festiwalu trafią do trójki podopiecznych Fundacji Akuratna. To Franek Foremny, Kuba Starzak i Ola Dzwonek.

Jak informuje fundacja, u Franka w sierpniu 2022 r. wykryto neuroblastomę - złośliwy nowotwór układu nerwowego. To dziecięcy, bardzo rzadki nowotwór o agresywnym przebiegu, często oporny na leczenie. Dzięki dotychczasowej pomocy udało się zrealizować bardzo kosztowną immunoterapię w Barcelonie, dzięki czemu chłopiec jest w remisji. Obecnie przechodzi szereg badań obrazowych kończących pierwszy etap leczenia. Kolejny etap to podanie szczepionki przeciwko wznowie, która dostępna jest tylko w Stanach Zjednoczonych. Na ten cel trzeba zebrać blisko milion złotych.

Listopad 2021 r. diametralnie zmienił życie Kuby, drużynowego Hufca ZHP Myślenice. Doznał on poważnego wypadku samochodowego i trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Dzięki znakomitej opiece lekarskiej i naszej pomocy, Kubę udało się wybudzić ze śpiączki. Obecnie uczy się jeść samodzielnie, jest rehabilitowany średnio 60 h tygodniowo i uczy się mówić. Przed nim poważna operacja stóp i dłoni. Teraz czas na nasze zaangażowanie i pomoc, aby pozwolić Kubie wrócić do możliwie jak najlepszego stanu zdrowia. Miesięczny koszt rehabilitacji i leczenia to ponad 25 tys. zł - tłumaczy Krystian Stopka z Fundacji Akuratna.

Ola - trzecia beneficjentka tegorocznej edycji SMYK FESTU - urodziła się w październiku 2022 roku z poważną wadą uszu. Jej obydwa kanały słuchowe są zrośnięta, a małżowiny uszne niewykształcone. Dziewczynka jest zupełnie głucha, co powoduje nieprawidłowy rozwój mowy oraz brak odbierania bodźców z otaczającego ją świata. Aby mogła słyszeć i prawidłowo się rozwijać, niezbędne są 3 operacje w USA - chodzi o otwarcie kanałów słuchowych oraz rekonstrukcję małżowin usznych.