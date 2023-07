W 2024 r. na platformie Netflix będzie miał premierę serial "Rojst Millenium". To trzecia odsłona popularnej serii, którą wyreżyserował Jan Holoubek. Zobaczymy w niej aktorów znanych z poprzednich części - m.in. Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika i Magdalenę Różczkę. Pojawią się też nowe postaci, w które wcielą się m.in. Janusz Gajos, Michalina Łabacz, Tomasz Schuchardt i Konrad Eleryk.

Janusz Gajos na planie serialu "Rojst Millenium"

Wiadomo, że "Rojst Millenium" będzie miał 6 odcinków. Według zapowiedzi, będzie to ostatnia część serii. Ma przynieść odpowiedzi na wiele pytań i wyjaśnienia fabularnych zagadek.

Filip Pławiak na planie serialu

"Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu “Centrum" dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki" - czytamy w zarysie fabuły opublikowanym przez Netflix.

Piotr Fronczewski na planie serialu

W serialu powrócą bohaterowie znani z poprzednich sezonów: Anna Jass (Magdalena Różczka), Witold Wanycz (Andrzej Seweryn), Adam Mika (Łukasz Simlat), Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), kierownik hotelu (Piotr Fronczewski), Nadia (Agnieszka Żulewska) czy Dzidzia (Michał Pawlik).

Magdalena Różczka

"Rojst Millenium" pokaże też losy nowych postaci i związane z nimi kryminalne tajemnice. "Odkryjemy losy Jassijeja, w którego wcielają się Janusz Gajos i Tomasz Schuchardt. Równie istotna w tym sezonie jest postać młodego kierownika hotelu u początków jego przebojowej kariery, zagrana przez Filipa Pławiaka. W pozostałych, znaczących rolach drugoplanowych pojawią się Konrad Eleryk, Marianna Gierszewska i Michalina Łabacz" - zapowiada Netflix.

Michalina Łabacz na planie serialu

Reżyserem serialu "Rojst Millenium" jest Jan Holoubek, który napisał scenariusz wspólnie z Kasprem Bajonem. Za zdjęcia odpowiada Maciej Sobieraj.