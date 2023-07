W najbliższą niedzielę, 6 sierpnia rusza 4 LUBLINER FESTIVAL - FESTIWAL KULTURY ŻYDOWSKIEJ W LUBLINIE. Przed wojną Żydzi stanowili 1/3 mieszkańców, współtworzyli Lublin przez 700 lat. "Chcemy przypomnieć ich kulturę, kuchnię, muzykę"- mówią organizatorzy.

/ Centrum Kultury w Lublinie /

Idea festiwalu to przybliżenie kultury żydowskiej. Ocalenie od zapomnienia, pokazanie, że byliśmy tutaj wspólnie z mieszkańcami polskiego pochodzenia, my mieszkańcy żydowskiego pochodzenia. Tworzyliśmy tutaj bogatą historię, która nie powinna ulec zapomnieniu, niestety już ulega, ponieważ już tutaj prawie Żydów nie ma. Ta historia, która kiedyś była taka bogata. Przed wojną te zapachy czulentu, te pieśni, które tutaj rozbrzmiewały. To właśnie tego już nie ma i my przywołujemy tę pamięć- mówi Etel Szyc - dyrektorka Lubliner Festival, prezeska Fundacji Ner Tamid.

Festiwal to głównie muzyka - od pieśni chasydzkich, poprzez lirykę, aż po kabaret żydowski, muzykę klezmerską i współczesne aranżacje inspirowane muzyką aszkenazyjskich i sefardyjskich Żydów.

Oprócz koncertów odbędą się liczne warsztaty i spotkania.

Kto pojawi się na scenie?

W tym roku Muszlą Koncertową w Ogrodzie Saskim zawładną: zdobywca nagrody Grammy, zaliczany do ścisłej czołówki muzyków klezmerskich na świecie - Frank London oraz Lorin Sklamber (USA), współzałożyciele obsypanego nagrodami legendarnego nowojorskiego zespołu Klezmatics, a także wokalista gospel - Joshua Nelson i międzynarodowa grupa muzyczna Dobranotch (Niemcy).

Na koncert z okazji 75-lecia powstania Izraela zaprasza Olga Avigail Mieleszczuk (Izrael) oraz Tango Attack.

Nie zabraknie także czegoś dla miłośników jazzu. Koncert "Cicha woda brzegi rwie" w wykonaniu Marcina Pendowskiego & Lali Czaplickiej zabierze wszystkich w podróż po historii żydowskich twórców tego gatunku, przedstawiając znane utwory w nowych funky-bluesowych aranżacjach.

Fenomenalny Bester Quartet przyjedzie z Krakowa z klezzjazzowym projektem. Pozostając w jazzowym klimacie, w iście kosmiczną podróż po dźwiękach zabiorą nas Leszek Żądło i Joachim Mencel ze swoim koncertem "Cosmic Silence".

Darek "Maleo" Malejonek wraz z Przyjaciółmi oddadzą swoim koncertem hołd beatyfikowanej 10 września rodzinie Ulmów, polskim Sprawiedliwym i wszystkim, którzy ratowali Żydów w czasie wojny.

Będą też spektakle teatralne, spotkania ze świadkami historii, pisarzami, wykładowcami, pośród których nie mogło także zabraknąć rabina Michaela Schudricha. Będą również warsztaty kulinarne.

Lubliner Festival odbędzie się w dniach 6-13 sierpnia.



Miejsca:

Centrum Kultury w Lublinie / Jeszywas Chachmej / Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" / Muszla Koncertowa im. Romualda Lipko w Ogrodzie Saskim / Państwowe Muzeum na Majdanku / Browar Perła / przestrzenie Lublina.

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Na wybrane punkty programu będą obowiązywać wcześniejsze zapisy lub bezpłatne wejściówki. Jedna osoba może zapisać max. 4 osoby / pobrać max. 4 wejściówki. Podczas pozostałych wydarzeń decydować będzie kolejność przybycia.

Program wydarzenia można znaleźć na stronie https://www.lublinerfestival.pl/