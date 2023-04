"Jak zapobiec procesowi opadania poziomu wód gruntowych? Należy przede wszystkim rekultywować zbiornik Rożnowski. Należy dążyć do tego, aby tam, gdzie tylko jest na to szansa, wodę zatrzymywać, aby nie uciekała tak szybko z naszego makroregionu" - przekonuje w RMF FM Zygmunt Berdychowski, twórca Forum Ekonomicznego i współorganizator sądeckiego seminarium "Środowisko naturalne - atut czy przeszkoda w rozwoju?"

Jezioro Rożnowskie / Shutterstock

Fundacja Sądecka organizuje w sobotę 22 kwietnia seminarium "Środowisko naturalne - atut czy przeszkoda w rozwoju?". Eksperci spotkają się w samo południe w siedzibie firmy WIŚNIOWSKI (Wielogłowy 153), aby rozmawiać o ekologii.

Spora część dyskusji poświęcona zostanie Zalewowi Rożnowskiemu i temu, jak pozyskać pieniądze na jego rekultywację. Zygmunt Berdychowski współorganizator i prowadzący panele dyskusyjne przyznaje, że najlepszym rozwiązaniem będzie utworzenie funduszu celowego.

Zasilany byłby on środkami, które stanowiłyby 2-, 3-procentowy odpis przychodu spółki TAURON Ekoenergii. (...) Musimy doprowadzić do instytucjonalnego zagwarantowania, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja budżetu państwa, środków na to, aby proces rekultywacji, proces zagospodarowania Jeziora Rożnowskiego rzeczywiście miał swoje źródła finansowania - podkreślał w rozmowie z RMF FM. Nie interesują nas jednorazowe inicjatywy, potrzebna jest instytucja - dodawał.

Jeżeli założymy, że co roku będziemy mieli na ten cel na przykład pewne 2 mln złotych, to już przez 20 lat możemy planować inwestycje na poziomie 40 milionów zł. I to tylko z własnych środków. A jeżeli pozyskamy na przykład atrakcyjne finansowanie, czy to z Funduszu Ochrony Środowiska, czy to ze środków zewnętrznych, to te 40 milionów może ulec duplikacji do poziomu: 80, 100, 120 milionów złotych - podkreślał. A z takimi pieniędzmi można planować rekultywację nie tylko Zalewu Rożnowskiego.

Zaproszeni eksperci będą dyskutować także o mądrej gospodarce leśnej i czystym powietrzu. Pełny plan seminarium znajdziecie poniżej:

Polityka klimatyczna UE - polityka czy gospodarka, o co chodzi? 12:00-12:30;

Gość: Ryszard Terlecki - Wicemarszałek Sejmu RP

Prowadzący: Zygmunt Berdychowski





Naturalnie, że warto - o ochronie środowiska naturalnego- dlaczego musimy to robić i co z tego mamy? 12:30-13:10;

Paneliści:

Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

dr hab. inż. Sylwester Tabor - Rektor, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Moderator: Zygmunt Berdychowski

Lasy Sądecczyzny - bilans aktywów i pasywów.13:25-13:40;

Prowadzący: Paweł Szczygieł - Dyrektor, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowi

Woda, ulewy, retencja. 13:40-13:55;

Prowadzący: dr Szymon Sikorski - pełnomocnik, asystent Rektora, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Ochrona powietrza, a rozwój naszego regionu. 13:55-14:10;

Prowadzący: Bartłomiej Orzeł - były Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu "Czyste Powietrze"

Ochrona środowiska naturalnego Sądecczyzny, jak to robić aby osiągnąć sukces. 14:10-14:25;

Gość: Rafał Rostecki - Dyrektor, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Prowadzący: Zygmunt Berdychowski

Przyroda Sądecczyzny i Beskidu Sądeckiego. 14:25-15:05;

Paneliści:

prof. Paweł Adamski - Polska Akademia Nauk

Zbigniew Smajdor - Prezes, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Oddział "Beskid"

Moderator: Zygmunt Berdychowski





Woda jako bogactwo. 15:25-16:05;

Paneliści:

prof. dr hab. inż. Piotr Herbut, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. Mirosław Żelazny - Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Katarzyna Pierzga, Dyrektor Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Tadeusz Frączek - Prezes, Sądeckie Wodociągi

Moderator: Zygmunt Berdychowski

Fundusze ochrony środowiska jako partner w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Priorytety w działaniach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.16:05-16:40

Prowadzący: Kazimierz Koprowski, Prezes, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie





Środowisko naturalne a gospodarka - skok ku przyszłości. 16:40-17:20

Paneliści:

Jan Kotarba, Wójt Gminy Rytro

dr hab. inż. Marek Tarnawski, prof. Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

prof. Jarosław Paluch - Naczelnik Wydziału Hodowli Lasu, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Kamila Laskowska - Dyrektor Wykonawczy, Fundacja Festiwal Biegów

Moderator: Zygmunt Berdychowski

Podsumowanie Akcji Społecznej zmierzającej do powołania Funduszu Celowego odpowiedzialnego za rekultywację Zbiornika Rożnowskiego; 17:20 - 18:00