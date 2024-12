Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ma 80 lat! Swój jubileusz uczelnia będzie świętować przez cały 2025 rok. Obchodom towarzyszyć będzie hasło: Nauka – Technika - Kultura – Sztuka.

/ Fot. Jan Zych / PAP/materialy prasowe

W roku jubileuszu Politechnika będzie promować swoje technologie w Dolinie Krzemowej i jeszcze mocniej postawi na międzynarodową współpracę badawczą, m.in. w ramach Uniwersytetu Europejskiego STARS EU. Wzbogaci się o własne murale, konkurs na pierwszy właśnie został ogłoszony.

Ważnym dorobkiem roku 80-lecia będzie też wyłonienie - w konkursowej formule - koncepcji zagospodarowania kampusu uczelni w Czyżynach. Poznamy ją podczas październikowego Biennale Architektury w Krakowie.

Preludium do obchodów to grudniowy Konkurs Szopek Krakowskich, w którym - po raz pierwszy - weźmie udział szopka z akademickim rodowodem - inspirowana architekturą i tradycjami Politechniki Krakowskiej. Program jubileuszu to też uroczyste gale, koncerty, otwarte wystawy, konferencje naukowe i branżowe, eventy studenckie i imprezy sportowe.

Celem naszych działań w ramach obchodów jubileuszu jest nie tylko upamiętnienie ważnej dla nas rocznicy, ale też wskazanie istotnego wkładu Politechniki w rozwój nauki, gospodarki, przemysłu, kultury oraz przypomnienie ważnego znaczenia uczelni dla Małopolski i Krakowa. Osiem dekad działalności Politechniki Krakowskiej to przecież ogrom osiągnięć naukowych i organizacyjnych uczelni oraz blisko 120 tys. absolwentów - inżynierów, znakomicie przygotowanych do wykonywania zawodu - mówi prof. Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej.

Oficjalny start obchodów 80-lecia Politechniki Krakowskiej zaplanowano na 13 stycznia 2025 r. w Teatrze im. Słowackiego w Krakowie podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu uczelni.

Nieznane karty z historii Politechniki, zwarte w rodzinnych kronikach, odkryją członkowie rodziny Stella-Sawickich, wnukowie założyciela uczelni Izydora. Otwarta zostanie wystawa fotografika Jana Zycha, od kilkudziesięciu lat kronikarza dziejów uczelni.

Wiosną fotograficzna opowieść o Politechnice przeniesie się w przestrzenie miasta.

Inne główne punkty jubileuszu to m.in.