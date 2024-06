120 tys. złotych, 1 tys. dolarów i 2 tysiące euro - takimi oszczędnościami dysponuje Aleksander Miszalski wspólnie ze swoją żoną. Polityk złożył oświadczenie majątkowe po objęciu stanowiska prezydenta Krakowa.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski / Łukasz Gągulski / PAP

W porównaniu z oświadczeniem, jakie składał jako poseł, jego oszczędności wzrosły o 40 tys. złotych.

Miszalski poinformował, że nie ma papierów wartościowych i akcji, nie zasiada we władzach spółek handlowych, spółdzielni ani fundacji. Ma udziały w 2 spółkach handlowych, których działalność to prowadzenie hosteli i z tego tytułu osiągnął w 2023 roku ponad 17 tys. euro dochodu. (to wspólnota majątkowa małżeńska).

Wykazał też dochody z okresu bycia posłem. To 15 tys. 119 złotych diety parlamentarnej (w tym 12 tys. złotych nieopodatkowane) oraz 49 tys. 879 złotych uposażenia polskiego.

Wśród posiadanych nieruchomości wskazał dom o powierzchni 150 metrów kwadratowych o wartości 1,5 mln złotych (50% współwłasności z żoną). Ma też wspólnie z żoną renault clio z 2017 roku.