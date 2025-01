Kopalnia Soli "Wieliczka" po raz kolejny wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku ofiarowuje na licytację coś absolutnie unikalnego – wyprawę poza trasę turystyczną wraz ze zwiedzeniem Grot Kryształowych i noclegiem w uzdrowisku na głębokości 135 m. To nie koniec niespodzianek, albowiem 33. Finał WOŚP zagości pod ziemią! W niedzielę 26 stycznia wolontariuszy z puszkami będzie można spotkać na Trasie Turystycznej, a także na powierzchni, w rejonie szybu Daniłowicza.

Groty Kryształowe – cud natury ukryty w głębi ziemi

Groty Kryształowe to jeden z największych skarbów Kopalni Soli "Wieliczka". Znajdują się na głębokości około 80 metrów i stanowią unikatowy system szczelin i kawern wypełnionych kryształami soli kamiennej - halitu.

Te przejrzyste sześcienne kryształy, których krawędzie osiągają nawet 30 cm, powstawały przez miliony lat w wyniku skomplikowanych procesów geologicznych, wspieranych przez podziemne wody i zmienne warunki klimatyczne.

Odkryte na przełomie XIX i XX wieku groty od razu zachwyciły badaczy i miłośników natury. Pojedyncze kryształy trafiły do muzeów przyrodniczych w całej Europie, a w 2000 roku utworzono w grotach rezerwat przyrody.

Do dziś miejsce to jest pod ścisłą ochroną, a jego wyjątkowość podkreślają zarówno historycy, jak i przyrodnicy.

Groty Kryształowe to jedno z najcenniejszych miejsc w naszej kopalni, prawdziwy cud natury, który od lat fascynuje zarówno badaczy, jak i turystów. Na co dzień to miejsce jest zamknięte, by chronić jego unikalne piękno, ale specjalnie z okazji 33. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy postanowiliśmy otworzyć je dla zwycięzcy naszej licytacji. To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, co natura tworzyła przez miliony lat - mówi Marian Leśny, prezes Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.

Zachęcam wszystkich do udziału w tej wyjątkowej aukcji. Nie tylko otwieramy przed Wami drzwi do jednego z najpiękniejszych miejsc w kopalni, ale także wspieramy razem z WOŚP szczytny cel. Każda złotówka z tej licytacji przyczyni się do ratowania zdrowia i życia. Dołączcie do nas i wspólnie pokażmy, jak wiele możemy osiągnąć, grając z Orkiestrą! - dodaje Łukasz Sadkiewicz, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych Kopalni Soli "Wieliczka" S.A.



Dlaczego warto wziąć udział w licytacji?

Wygrana w licytacji to szansa na niezwykłą przygodę. Zwiedzający będą mieli okazję na jedyny w swoim rodzaju spacer poza trasą turystyczną.

Kopalnia Soli "Wieliczka" wspiera WOŚP już od wielu lat, ale w tym roku postanowiliśmy zaproponować coś naprawdę wyjątkowego. Licytacja zawiera również wizytę w słynnej Komorze Margielnik, znanej wszystkim z kultowej komedii "Seksmisja". To także okazja do spędzenia nocy, głęboko pod ziemią. Przejście do magicznego świata podziemnych grot to doświadczenie, którego nie da się porównać z żadnym innym! - zachęca Barbara Ptak, Prezes Zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" Turystyka.

Każdy, kto weźmie udział w licytacji, nie tylko ma szansę przeżyć coś niezwykłego, ale również przyczyni się do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Licytacja jest otwarta dla każdego, kto chce wejść do świata kryształowych cudów Wieliczki.