Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie zdobył srebrny medal w ogólnopolskim rankingu "Maluchy na brzuchy".

Jedna z sal w Szpitalu im. Żeromskiego

"Maluchy na brzuchy" to jedyny w Polsce ranking placówek pod kątem przestrzegania prawa do dwugodzinnego i nieprzerwanego kontaktu mamy i noworodka skóra do skóry po porodzie. Ranking powstaje na bazie odpowiedzi kobiet w ankiecie "Głos matek" dostępnych na portalu gdzierodzic.info dzięki Fundacji Rodzić po Ludzku.

Nagradzane są te szpitale, które stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry w 70-79 proc. porodów drogami natury.

Szpital im. Stefana Żeromskiego otrzymał spośród wszystkich małopolskich porodówek najwięcej punktów. Ordynator Oddziału Noworodków, Teresa Bujny, zaznacza, że to ogromna odpowiedzialność, ale też przywilej - móc dbać o tych, którzy dopiero zaczynają swoje życie. W neonatologii każda decyzja może mieć wpływ na całe życie dziecka, dlatego nieustannie się uczymy, słuchamy i dostosowujemy, aby zapewnić jak najlepszą opiekę. Cieszę się, że pacjentki doceniają nasze starania - dodaje.

Kontakt skóra do skóry zaraz po narodzinach ma kluczowe znaczenie dla zdrowia noworodka i matki. Wspomaga regulację temperatury ciała dziecka, stabilizuje rytm serca oraz oddech, a także wzmacnia więź emocjonalną między matką a dzieckiem. Ten rodzaj bliskości jest również nazywany "kangurowaniem" i jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) .