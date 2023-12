Policjanci z krakowskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji udaremnili przemyt ok. 10 kg marihuany. Narkotyk był ukryty w bębnie, na który nawinięto kabel.

Chcieli przemycić narkotyki w szpuli z kablem CBŚP

Do zatrzymania doszło w przedświąteczny piątek. Policjanci ujęli wcześniej wytypowanego mieszkańca Krakowa, który odbierał od nieświadomego przewoźnika bęben kablowy. Transport przyjechał w Hiszpanii.

Zdjęcie z akcji CBŚP / CBŚP

We wnętrzu bębna ukryte były worki z marihuaną. W sumie zabezpieczono ok. 10 kg tego narkotyku. Jego wartość to ok. 450 tys. złotych.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał już zarzuty i został tymczasowo aresztowany. Grozi mu od 3 do 20 lat więzienia.

CBŚP podkreśla, że sprawa jest rozwojowa. Działania są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie.