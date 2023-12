Jest akt oskarżenia dla kobiety, która 1 lutego spowodowała tragiczny wypadek na krajowej 19 w miejscowości Dziecinne na Podlasiu. Zginęło trzyipółletnie dziecko kobiety. Ona sama była pod wpływem alkoholu.

Do wypadku doszło 1 lutego / KWP PSP Białystok / Państwowa Straż Pożarna

Do wypadku doszło 1 lutego, na drodze krajowej nr 19 między Bielskiem Podlaskim a Siemiatyczami w okolicach miejscowości Dziecinne. Uczestniczyły w nim trzy auta. Zginęło podróżujące z matką 3,5-letnie dziecko.

Ze wstępnych informacji wynikało, że kierująca lexusem zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie jej auto otarło się o jeden samochód, a potem uderzyło w kolejny - oba jadące z naprzeciwka. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by uwolnić zakleszczonego w środku kierowcę jednego z aut.

Kobieta została oskarżona o spowodowanie, w stanie nietrzeźwości, wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz ze skutkiem w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu - poinformował szef Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim Adam Naumczuk.



Z ustaleń śledztwa wynika, że kierująca lexusem w sposób umyślny naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wsiadła za kierownicę po pijanemu - miała we krwi ponad 2 promile alkoholu. Jechała z nadmierną prędkością - biegły ocenił, że było to co najmniej 140 km/h - i doprowadziła do wypadku.



Oskarżona przyznała się do zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.