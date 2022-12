Cieszymy się także, że do Kraków Airport powróciły zawieszone przez pandemię połączenia, a także całkiem nowe, długo oczekiwane przez Małopolan. Zapraszamy serdecznie do korzystania z bogatej oferty siatki Zima 2022/23. Już dzisiaj można planować także wakacyjne podróże, nasz bazowy przewoźnik Ryanair potwierdził właśnie od 2 lipca nowe połączenie do Bułgarii, tym razem Warny. Dzięki niemu będziemy mogli podróżować #PROSTOzKRAKOWA nad Morze Czarne - dodał.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym.

W zeszłym roku lotnisko przyjęło prawie 3,1 mln pasażerów. Rok wcześniej było to blisko 2,6 mln osób. W 2019 roku - ostatnim przed pandemią - z usług portu skorzystało ponad 8,4 mln podróżnych.

W obowiązującym zimowym rozkładzie lotów jest 120 regularnych połączeń do 84 miast w 30 krajach.