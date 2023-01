Zajęcia artystyczne, sportowe, gry i zabawy czekają na 8 tys. dzieci w krakowskich szkołach i domach kultury. Oferta na ferie zimowe, przygotowana dzięki wsparciu UNICEF, skierowana jest do uczniów wszystkich narodowości, a szczególnie do młodych Ukraińców, którzy musieli uciec przed wojną.

Przygotowanie różnorodnych atrakcji jest efektem współpracy Urzędu Miasta Krakowa z UNICEF (Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci). Organizacja w kwietniu 2022 roku podpisała umowę z UMK o wsparciu finansowym.

W związku z wojną w Ukrainie Kraków jest dla nas drugim, po Warszawie, krytycznym miastem - takim, gdzie pomoc dzieciom jest najbardziej potrzebna, takim, w które chcemy najbardziej inwestować - powiedział na dzisiejszej konferencji prasowej Polat Kizildag, kierownik biura UNICEF w Krakowie.

Celem zajęć zimowych jest nie tylko zapewnienie najmłodszym mieszkańcom ciekawej formy spędzenia wolnego czasu, ale i lepsze poznanie się.

8 tys. uczniów z Ukrainy

Ważna jest integracja dzieci i młodzieży przybyłych do Krakowa z Ukrainy przed wojną, dzieci polskich i dzieci przybyłych z Ukrainy po wybuchu wojny - zwróciła Anna Domańska, dyrektor Wydziału Edukacji UMK. Przedstawiciele magistratu podkreślają, że ukraińskich uchodźców należy traktować jak mieszkańców i że prawdopodobnie wielu obywateli Ukrainy będzie chciało na stałe zamieszkać w mieście. W krakowskich szkołach różnego szczebla, również w przedszkolach, jest łącznie 8 tys. uczniów z Ukrainy.

Uczestnictwo w zajęciach jest całkowicie bezpłatne. We wszystkich miejscach dzieci i młodzież będą pod opieką wykwalifikowanych animatorów, trenerów, pedagogów - podkreśliła Maria Wojtacha, dyrektor fundacji Internationaler Bund Polska, partnera UNICEF i UMK.

Zajęcia rozpoczną się 28 stycznia i będą prowadzone niemal we wszystkich dzielnicach. Na ferie zapraszają Nowohuckie Centrum Kultury, Muzeum AK, Zamek Królewski na Wawelu, Fundacja Wspierania Kultury i Języka Polskiego, Kolejowy Klub Wodny i wiele innych instytucji. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zapisy - czy to za pośrednictwem Internationaler Bund Polska, czy placówek, w których będą zajęcia. Informacje o wolnych miejscach aktualizowane są na bieżąco na www.ib-polska.pl/unicef/ferie/ .

Oferta przygotowana na ferie jest częścią większego projektu "Kraków Wspólnie", orgaznizowanego przez Internationaler Bund Polska wspólnie z UMK. W ramach tego projektu dotychczas udało się zapewnić prawie 1 tys. miejsc na kursy języka polskiego dla młodych Ukraińców oraz 200 miejsc dla osób dorosłych. Projekt zakłada też doposażenie krakowskich szkół w materiały plastyczne, a także stworzenie tzw. stref relaksu w ponad 100 placówkach edukacyjnych.

Wsparcie UNICEF

Dzięki wsparciu finansowemu UNICEF dotychczas w Krakowie otworzono dodatkowe miejsca w prywatnych żłobkach, gdzie zapisano prawie 200 dzieci do 3. roku życia, a 200 dzieci do przedszkoli. W żłobkach, przedszkolach i szkołach zapewniono ciepłe posiłki dla ponad 5 tys. dzieci uchodźców. Ze wsparcia psychologicznego w postaci bezpłatnych konsultacji oraz psychoterapii od lipca do listopada 2022 r. skorzystało ponad 1,3 tys. osób.

W odpowiedzi na wojnę w Ukrainie realizujemy wiele działań. Chodzi o szybkie działania na rzecz dzieci. Między marcem a sierpniem stworzyliśmy programy związane z edukacją, zdrowiem, żywieniem - podkreślił Polat Kizildag. Wśród działań na rzecz zdrowia znalazło się m.in. finansowanie badań i szczepień. Tylko w Krakowie setki dzieci przeszły badania diagnostyczne. W całym kraju od marca do października dzięki wsparciu UNICEF 5 tys. dzieci uchodźców otrzymało podstawowe szczepionki, m.in. na polio i gruźlicę.