Kraków, podobnie jak Wrocław, przygotowuje się na potężne ulewy i ewentualną powódź. W czwartek po południu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla niemal całej Małopolski ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne trzeciego, najwyższego stopnia. Spodziewane są intensywne opady deszczu, wzrost poziomu wody oraz liczne przekroczenia stanów alarmowych w rzekach. W Krakowie zebrał się w tej sprawie Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Aktualna prognoza pogody dla Małopolski i Krakowa / IMGW-PIB / imgw.pl / Shutterstock

Aktualne ostrzeżenia IMGW dla Krakowa i Małopolski

IMGW wydało dla Krakowa ostrzeżenia trzeciego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Obowiązują od czwartku od godz. 20:00 aż do poniedziałku, 16 września, do godz. 07:00.

"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Możliwa suma opadów dla okresu od godz. 20.00 dnia 12.09 do 07.00 dnia 13.09 wyniesie od 10 mm do 20 mm, od godz. 07.00 dnia 13.09 do godz. 07.00 dnia 14.09 wyniesie od 70 mm do 90 mm, od godz. 07.00 dnia 14.09 do godz. 07.00 dnia 15.09 wyniesie od 90 mm do 120 mm, lokalnie do 140 mm, od godz. 07.00 dnia 15.09 do godz. 07.00 dnia 16.09 suma opadów wyniesie od 20 mm do 40 mm" - poinformowali w czwartek po południu synoptycy.

Oprócz alertów meteorologicznych wydano także ostrzeżenie hydrologiczne.

"W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu na rzekach w województwie małopolskim spodziewane są wzrosty poziomu wody, początkowo do strefy stanów wysokich z przekroczeniami stanów ostrzegawczych, a następnie liczne przekroczenia stanów alarmowych. Największa intensywność zjawisk wystąpi w dniach 14-15.09 gdzie punktowo będą mieć miejsce znaczne wzrosty powyżej stanów alarmowych" - można przeczytać w komunikacie.