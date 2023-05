W czwartek od 5 rano jezdnia na ul. Petofiego w Krakowie zostanie zwężona do jednego pasa ruchu, na odcinku ok. 100 m od wiaduktu kolejowego do ul. Jagiełły. Zmiany związane są z przebudową wodociągu.

Budowa trasy S7 / Materiały prasowe Na odcinku objętym utrudnieniami wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Będzie organizowany przy pomocy sygnalizacji świetlnej, a w razie potrzeby - ręcznie. Piesi będą mogli się poruszać wyłącznie po południowej stronie ulicy, od strony torów. Zmiana organizacji ruchu związana jest z przebudową wodociągu i potrwa ok. 3 tygodnie. Odcinek ul. Petofiego, na którym zostanie wprowadzony ruch wahadłowy / Materiały prasowe Budowa drogi S7 Budowany odcinek drogi ekspresowej ma 18,3 km długości i połączy istniejące już węzły - Widoma i Kraków Nowa Huta. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów). Zrealizowane zostaną obiekty inżynierskie, drogi dojazdowe i technologiczne, mury oporowe, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową. Przebudowane zostaną istniejące obiekty inżynierskie, sieć dróg (zjazdów, ulic), infrastruktura tramwajowa i kolejowa, sieć i urządzenia melioracyjne. Zbudowane lub przebudowane zostaną chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, oświetlenie uliczne oraz infrastruktura techniczna. Przewidziana jest również budowa urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów i przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym i odprowadzającym wody opadowe. Zobacz również: 18 pseudokibiców zatrzymanych. Chodzi o handel narkotykami

