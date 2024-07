Weekend z Japonią pełną smaków w ogrodach krakowskiego Muzeum Manggha będzie zaproszeniem do objerzenia niezwykłej wystawy zatytułowanej: "I Love Sushi". Jej twórcy przybliżą publiczności historię potrawy ważnej nie tylko w japońskiej kuchni, ale też kulturze.

Element nowej wystawy "I Love Sushi" / Muzeum Manggha /

Potrawy z ryżu, ryb, owoców morza z dodatkiem tradycyjnych sosów mogą mieć różne formy i bardzo wyszukane smaki. Przekonają się o tym Ci, którzy w weekend (5-7 lipca) odwiedzą ogrody Muzeum Manggha.

Jedzenie pałeczkami, muzyka i japońskie wróżby

Będzie można skosztować sushi, poćwiczyć umiejętność jedzenia pałeczkami i wziąć udział w tradycyjnych japońskich zabawach: losowania wróżb czy zapisywania życzeń na kolorowych skrawkach papieru, które wiesza się potem na łodygach bambusów.

Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie występ producenta muzyki elektronicznej z Krakowa Daniela Szlajndy (DJ Drumz), który niedawno wrócił z trasy koncertowej w Japonii. Artysta zaprezentuje program złożony z japońskiej muzyki pełnej odniesień do wsi, wybrzeży, ale i zatłoczonych ulic Tokio.

W niedzielne po południu duet Yaki Kingu, czyli Yumiko i Daniel podczas pokazu kulinarnego zabiorą publiczność w podróż na północ Japonii - do Hokkaido, wyspy uważanej za stolicę najlepszych potraw i dań.

Zapraszamy bardzo serdecznie na pyszny i zabawny weekend z Japonią pełną smaku w ogrodach Muzeum Manga - zachęca Yumiko Urszula Gajewski, która wraz z mężem Danielem Gajewskim od lat promuje w Polsce japońską kuchnię.

Smak umami i historia sushi

Wystawa "I Love Sushi" przyjeżdża do Krakowa na kilka tygodni z Kairu, a później będzie prezentowana w Chorwacji.

Pokazujemy fenomen, który zdobywa kuchnie na świecie od wielu, wielu lat. Umami to piąty smak odkryty w Japonii i często spotykany właśnie w potrawach sushi - mówi koordynator wystawy Joanna Haba. Na naszej wystawie pokazujemy historię sushi przez pryzmat drzeworytów japońskich i tego, jak wyglądały stoiska i stragany sushi 200 lat temu, w epoce edo aż po czasy współczesne i krótkie filmy video, na którym widać, jak pracują japońscy mistrzowie sushi - dodaje.

Na wystawie będzie można zobaczyć setki sampuru, czyli bardzo popularnych w japońskich restauracjach makiet jedzenia, wykonanych z żywicy i z wosku, które łudząco przypominają prawdziwe jedzenie.

To bardzo ciekawy i typowy dla krajów azjatyckich fenomen. Kiedy podróżujemy do Japonii bardzo często przed barami i restauracjami napotykamy bardzo realistyczne przedstawienie potraw, które tam zjemy. Tworzą je artyści, którzy specjalizują się w pracy w żywicach epoksydowych i woskach - wyjaśnia Joanna Haba. Makiety wystawione w gablotach przed restauracjami bardzo ułatwiają życie turystom, bo możemy wybrać i wskazać potrawę, nie znając języka i praktycznie taką samą dostaniemy na talerzu.

Japończycy, przygotowując sushi, sięgają po łatwo dostępne na wyspie składniki: ryż i owoce morza. Na wystawie w Muzeum Manggha będzie można się dowiedzieć, co robiono, by utrzymać ich świeżość w czasach, kiedy nie było lodówek i jak ryby są przygotowywane przez specjalistów, którzy używają noży jak wirtuozi. Jedzenie nie tylko pysznie smakuje, ale też przepięknie wygląda na talerzu, to jest uczta i dla oka, i dla języka - podkreśla kuratorka.

Wystawa "I Love Sushi" została przygotowana przez Japan Foundation w ramach międzynarodowej wymiany kulturalnej, we współpracy z Ambasadą Japonii w Polsce. Potrwa do 18 sierpnia.