Kłęby dymu nad Nowym Sączem w Małopolsce. Blisko centrum miasta płonie budynek. To dawny młyn. Ogień się nie rozprzestrzenia.

Pożar w Nowym Sączu / Natalia Ryba / RMF FM

Ogień objął kilkupiętrowy budynek - pustostan przy ulicy Rzemieślniczej. To opuszczony dawny młyn - donosi reporter RMF FM Paweł Konieczny.

Z pożarem walczy 13 zastępów straży pożarnej. Sytuacja jest już pod kontrolą. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców budynków znajdujących się w sąsiedztwie starego młyna. Nie ma również żadnego zagrożenia dla funkcjonowania znajdującego się nieopodal szpitala.

Strażacy nie mogą wejść do środka płonącego budynku ze względu na to, że w każdej chwili może się zawalić.

Wielki pożar w Nowym Sączu Natalia Ryba / RMF FM

Cały czas uważamy na to, co się dzieje z konstrukcją tego budynku, bo gdy spalą się stropy drewniane, które trzymały wszystkie cztery ściany, to trzeba brać pod uwagę możliwość zawalenia się budynku - podkreśla komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Motyka.

Zdjęcie z miejsca pożaru / Natalia Ryba / RMF FM

Strażacy nie chcą jeszcze mówić o przyczynie pożaru. Jednak prezydent Nowego Sącza Lubomir Handzel w swoich mediach społecznościowych napisał, że "wygląda to na jakieś podpalenie".

Zdjęcie z miejsca pożaru / Natalia Ryba / RMF FM

Zdjęcie z miejsca pożaru / Gorąca Linia RMF FM

Film z miejsca pożaru Natalia Ryba / RMF FM

