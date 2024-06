Zabytkowe biurko z dawnego mieszkania przy Krupniczej, osobiste pamiątki, dokumenty czy maszyna do pisania - to tylko niektóre eksponaty, jakie wystawiono w gabinecie Sławomira Mrożka. Specjalnie zaaranżowane pomieszczenie otwarto dziś w Bibliotece Kraków, przy ul. Powroźniczej.

Gabinet Sławomir Mrożka / Łukasz Gągulski / PAP

Wdowa po artyście Susana Osorio-Mrożek w rozmowie z naszym dziennikarzem Pawłem Koniecznym od razu wskazuje, która z pamiątek przywołuje najwięcej wspomnień. Dla mnie magiczne były jego okulary. Z jednej strony krył za nimi swoją twarz, z drugiej strony przez okulary patrzył na świat. To jest dla mnie przypomnienie tego kontaktu. I to jest dla mnie najbardziej intymna pamiątka - mówiła.

Przyznam, że spojrzałem przez te okulary i nic nie widziałem. Były bardzo mocne - mówi Jan Polewka, który zaprojektował gabinet. Scenarzysta i reżyser osobiście znał Sławomira Mrożka. Myślę, że zebraliśmy, co się dało. Wszyscy pamiętają Sławomira Mrożka, a nikt dotąd go nie upamiętniał. Chodzi o coś, co cały czas będzie do zobaczenia i ten właśnie początek zrobiła Biblioteka Kraków - dodał.

W gabinecie znalazły się m.in. zdjęcia wykonane przez Wojciecha Plewińskiego, afisze do sztuk Mrożka. Jest biurko z dawnego mieszkania pisarza przy Krupniczej, dokumenty, maszyna do pisania i jego książki.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podkreślał związki Mrożka z miastem. Pisarz spędził tu sporą część życia, dzieciństwo, młodość. Prezydent, w odpowiedzi na apel Jana Polewki, zapowiedział, że będzie starał się znaleźć dodatkowe miejsce na upamiętnienie osoby Mrożka, honorowego obywatela miasta Krakowa.

Sławomir Mrożek urodził się 29 czerwca 1930 roku w Borzęcinie niedaleko Krakowa. Jego pierwszą sztuką teatralną był dramat "Policja" (1958), ale to późniejsze dramaty - zaliczane do nurtu teatru absurdu - przyniosły mu światową sławę. "Tango", "Letni dzień", "Miłość na Krymie" to jedne z najbardziej znanych utworów Mrożka. Zmarł 15 sierpnia 2013 roku w Nicei, został pochowany w Panteonie Narodowym w Krakowie.