W poniedziałek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. To święto, które jest doskonałą okazją, by podarować odrobinę radości dzieciom, które każdego dnia muszą stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą choroba. Z tej okazji Fundacja Mam Marzenie - jak co roku - najpierw zorganizowała zbiórkę pluszaków, a teraz rozdaje je dzieciom w szpitalach. Do małych pacjentów w całej Polsce trafią tysiące zabawek.

/ Jacek Skóra / RMF FM Pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie już dostali przytulanki W poniedziałek misie rozdano m.in. podopiecznym Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie. Najmłodsi chętnie sięgają po zabawki. Natychmiast wiedzą, która wpadła im w oko i skradła serce. Rodzice są zaskoczeni naszą akcją, ale reagują bardzo pozytywnie, cieszą się i uśmiechają się do nas - powiedziała reporterce RMF FM Agacie Guz Magdalena Grabiec z Fundacji Mam Marzenie. To świetna akcja, bardzo nam się podoba. Ja wybrałam dla córki kolorowego, pluszowego ślimaka - powiedziała jedna z mam. Córce bardzo spodobał się pluszak. Od razu zaczęła się bawić - dodała inna. / Jacek Skóra / RMF FM / Jacek Skóra / RMF FM / Jacek Skóra / RMF FM Przedstawiciele Fundacji Mam Marzenie podkreślają, że każde dziecko zasługuje, by mieć swoją przytulankę. Zabawka ma być dla nich pocieszeniem w trudnych chwilach i umilać pobyt w szpitalu. Tylko w ubiegłym roku Fundacja Mam Marzenie rozdała pacjentom w całej Polsce 9 tysięcy zabawek.

Jak można włączyć się w akcję? Wspieranie tej inicjatywy jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy, że przekażesz nowego, nieużywanego pluszowego misia do jednego z wielu punktów zbiórek, które Fundacja Mam Marzenie zorganizowała na terenie całej Polski. Misie zostaną dokładnie zapakowane i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostarczone dzieciom, aby rozjaśnić ich dzień i dać im poczucie wsparcia. Więcej informacji o akcji można znaleźć TUTAJ . / Materiały prasowe Opracowanie: Magdalena Olejnik