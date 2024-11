25 listopada to data, która w kalendarzu wielu z nas może wydawać się zwyczajna, ale dla najmłodszych pacjentów szpitali na całym świecie nabiera wyjątkowego znaczenia. To właśnie wtedy obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia - święto, które jest doskonałą okazją, by podarować odrobinę radości dzieciom, które każdego dnia muszą stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą choroba.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock W tym roku Fundacja Mam Marzenie postanowiła uczcić ten dzień w wyjątkowy sposób, organizując ogólnopolską akcję zbiórki nowych, nieużywanych pluszowych misiów. Cel jest prosty, ale jakże szlachetny - rozdanie misiów małym pacjentom, aby na ich twarzach pojawił się uśmiech, a w sercach - nadzieja. Jak możesz włączyć się w akcję? / Materiały prasowe Wspieranie tej inicjatywy jest łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać. Wystarczy, że przekażesz nowego, nieużywanego pluszowego misia do jednego z wielu punktów zbiórek, które Fundacja Mam Marzenie zorganizowała na terenie całej Polski. Misie zostaną dokładnie zapakowane i z zachowaniem wszelkich środków ostrożności dostarczone dzieciom, aby rozjaśnić ich dzień i dać im poczucie wsparcia. Dlaczego akurat pluszowe misie? Pluszowy miś od pokoleń uchodzi za symbol ciepła, bezpieczeństwa i przyjaźni. Dla dzieci, które spędzają czas w szpitalnych salach, taki miś może stać się nie tylko przytulanką, ale również wiernym towarzyszem, dodającym otuchy w najtrudniejszych momentach. W trudnym okresie pobytu w szpitalu taki drobny gest może znacząco poprawić ich samopoczucie i wnieść trochę radości w szpitalną codzienność. O Fundacji Mam Marzenie Fundacja Mam Marzenie od lat nieprzerwanie pracuje na rzecz dzieci cierpiących na choroby zagrażające ich życiu. Realizując dziecięce marzenia, fundacja pokazuje, że nawet najmniejsze gesty mogą odmienić świat dziecka. Dzięki wsparciu darczyńców i pracy wolontariuszy, tysiące marzeń małych pacjentów stało się rzeczywistością. Akcja Dnia Pluszowego Misia to kolejny krok w kierunku wsparcia tych, którzy potrzebują naszej pomocy najbardziej.

Gdzie przekazać misie? Chcesz dołączyć do akcji? Szczegółowe informacje o punktach zbiórek oraz o całej inicjatywie znajdziesz na stronie internetowej Fundacji Mam Marzenie: www.mammarzenie.org. Każdy przekazany miś to krok bliżej do uśmiechu dziecka. Fundacja Mam Marzenie dziękuje wszystkim darczyńcom, partnerom oraz wolontariuszom za zaangażowanie i wsparcie. Razem możemy sprawić, że Dzień Pluszowego Misia będzie naprawdę wyjątkowy! RMF 24