Muzeum Krakowa odsłoni przed zwiedzającymi niedostępny na co dzień hełm Wieży Ratuszowej z dzwonami, a do Muzeum Etnograficznego będzie prowadziło dawne, nieużywane już przejście. To tylko niektóre atrakcje, jakie przygotowano na niedzielny 19. Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich.

/Shutterstock Do wydarzenia przystąpiły w tym roku 23 muzea, przede wszystkim z Krakowa, a także Wieliczki i Niepołomic. Program obejmuje darmowy lub tańszy wstęp na ekspozycje stałe i czasowe tych instytucji oraz udostępnianie przez nie miejsc na co dzień zamkniętych dla zwiedzających. Z tej okazji muzea przygotowują też dodatkowe oprowadzania z przewodnikiem, warsztaty i koncerty towarzyszące zwiedzaniu. Wśród miejsc wyjątkowo udostępnianych tego dnia zwiedzającym będzie hełm Wieży Ratuszowej. Przewodnicy zaprowadzą na szczyt budowli, gdzie z bliska będzie można zobaczyć znajdujące się tam dzwony. Muzeum Krakowa zaprosi także do budynku dawnego kina Światowid, gdzie odbędzie się specjalne oprowadzanie. Natomiast nieużywane współcześnie drzwi do ratusza kazimierskiego na placu Wolnica pokażą uczestnikom spotkania pracownicy Muzeum Etnograficznego. Na miejscu będzie można posłuchać opowieści o historii budynku. Wśród atrakcji także koncerty Wśród atrakcji zaplanowano także koncerty, jako muzyczne tło do oglądania wystaw. Tak będzie w Sukiennicach, gdzie zwiedzający Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Krakowie usłyszą dzieła muzyki klasycznej w wykonaniu studentów i pracowników Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Również zwiedzając Pałac Biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej będzie można wysłuchać koncertu studentów i doktorantów Katedry Gitary i Harfy AMKP.

Natomiast Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK zaprosi na "spacer dźwiękowy" po wystawie "Jedzenie w sztuce" - spacery będą mieć formę zwiedzania z przewodnikiem połączonego z muzyką improwizowaną na żywo.



Szczegółowy pogram 19. Dnia Otwartego Muzeów Krakowskich znajduje się na stronach muzeów uczestniczących w wydarzeniu. Wśród nich są m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Muzeum Fotografii, Muzeum Archeologiczne, Muzeum AK, Muzeum Etnograficzne, MOCAK, muzea działające w ramach uczelni, jak Muzeum Farmacji UJ CM i Muzeum Geologiczne AGH, a także Zamek Żupny i Kopalnia Soli w Wieliczce oraz Zamek Królewski w Niepołomicach.(PAP) Zobacz również: Wypadek w Tarnowie. Pięć osób poszkodowanych w zderzeniu dwóch aut

