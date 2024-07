Czy marzyłaś kiedykolwiek o zjeździe na głębokość ponad 100 metrów pod ziemię, by odkryć magię jednego z najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi? Masz na imię Kinga i chciałabyś wraz z innymi swoimi imienniczkami przeżyć niezapomniany dzień w Kopalni Soli "Wieliczka"? Weź udział w naszej zabawie i wygraj udział w niecodziennej podziemnej wycieczce w dniu św. Kingi patronki górników solnych. Szczegóły poniżej.

/ Kopalnia Soli Wieliczka / materiały promocyjne

Wraz z Kopalnią Soli "Wieliczka" przygotowaliśmy niespodziankę dla King! W Wieliczce 24 lipca 2024 r., czyli w dniu wspomnienia św. Kingi patronki górników solnych, zorganizowane zostanie niecodzienne zejście dla pań o imieniu Kinga. To wyjątkowa okazja nie tylko do zwiedzania, ale również do wzięcia udziału w wydarzeniu, które na długo pozostanie w pamięci.

Legenda głosi, że Kopalnia Soli "Wieliczka" zawdzięcza swoje istnienie węgierskiej księżniczce, żonie księcia Bolesława Wstydliwego. Św. Kinga miała wrzucić do szybu solnego na Węgrzech pierścień zaręczynowy, a gdy orszak weselny zbliżał się do Krakowa, wskazała miejsce, w którym należy odkopać klejnot. To tam odkryto złoże soli.

Kingo, 24 lipca możesz świętować w Wieliczce

/ Kopalnia Soli "Wieliczka" / Materiały promocyjne

Drogie Kingi, jesteście gotowe dołączyć do grona odkrywców tego podziemnego świata? 24 lipca b.r. może stać się dla Was dniem pełnym emocji, wspomnień i nowych znajomości. Niech magia Wieliczki stanie się częścią Waszej historii.

Zapraszamy do zabawy Kingi, które 24 lipca 2024r. będą miały ukończone 16 lat. Macie niepowtarzalną okazję, by w tym dniu, w niecodziennych okolicznościach, poznać inne Wasze imienniczki.

Aby znaleźć się w gronie King, które 24 lipca tego roku, zejdą pod ziemię, należy napisać, co księżna Kinga mogła powiedzieć, gdy w okolicach Wieliczki znalazła swój zaręczynowy pierścień. Wpis powinien mieć nie więcej niż 500 znaków. Odpowiednią formatkę znajdziecie poniżej.

Na Wasze wpisy czekamy od dnia 10 lipca 2024 r. od momentu uruchomienia formatki zgłoszeniowej do 15 lipca 2024r. do północy.

Potem zbierze się redakcyjne jury i wybierze 40 najciekawszych, najzabawniejszych, najbarwniejszych wpisów.**

Zwyciężczynie powiadomimy telefonicznie i przekażemy im specjalne kody i inne informacje, na podstawie których będą mogły skontaktować się z fundatorem nagrody Kopalnią Soli w Wieliczce, odebrać bilet i uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu.

24 lipca 2024r. w dniu wydarzenia należy zgłosić się w wyznaczonym przez kopalnię miejscu, by wymienić kod na bilet. Zabierzcie ze sobą dokument potwierdzający, że macie na imię Kinga. Osoba, która nie potwierdzi tego imienia, utraci prawo do biletu - zatem pamiętajcie - nie możecie przekazać swojej nagrody komuś innemu!

Uczestniczki wydarzenia czeka nie tylko przejście Trasą Turystyczną, zwiedzanie przepięknej, jedynej w swoim rodzaju, kaplicy św. Kingi, ale będziecie mogły zajrzeć w miejsca niezwykle rzadko udostępniane turystom! Będą gadżety, pamiątkowe zdjęcia i inne niezapomniane atrakcje.

A zatem klawiatura w ruch - czekamy na Wasze wpisy. Możecie dokonać więcej niż jednego zgłoszenia, jeżeli Wasza wyobraźnia jest nieskończona, ale wygrać można tylko jedną nagrodę.

/ Kopalnia Soli "Wieliczka" / materiały promocyjne

* Niespełnienie przez zwycięzcę któregokolwiek z warunków określonych w niniejszych zasadach konkursu, skutkuje odmową wydania nagrody przez Organizatora konkursu i fundatora nagrody Kopalnię Soli w Wieliczce.

** Pamiętajcie, aby te wpisy były wyłącznie wytworem Waszej twórczości! Wykrycia plagiatu skutkuje wykluczeniem wpisu z konkursu, a w wypadku gdy plagiat zostanie ujawniony po przyznaniu nagrody, pozbawieniem prawa do tej nagrody.