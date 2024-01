Trudne warunki drogowe na wschodzie Małopolski. Najgorzej jest w Tarnowie, a także na drodze krajowej nr 73 i 94.

/ Paweł Konieczny / RMF FM

Intensywne opady śniegu i niska temperatura spowodowały, że samochody - głównie ciężarowe - mają problem z pokonaniem dk nr 73 i 94 w rejonie Tarnowa.

Intensywne opady śniegu w Tarnowie

Śnieg padający nieustannie od godzin porannych sprawił, że ruch na ulicach Tarnowa jest sparaliżowany. Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Jana Pawła II i Lwowskiej, a także na wyjeździe z Tarnowa na drogę krajową 94 - przekazał rzecznik prasowy tarnowskiej policji asp. sztab. Paweł Klimek.

Tylko w rejonie Tarnowa pracuje 20 pługów i pługosolarek. Robimy, co możemy - powiedział RMF FM Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Na Gorącą Linię RMF FM otrzymaliśmy informację, że "autostrada okolice Tarnowa jest dla skuterów śnieżnych". Zobaczcie nagranie z autostrady A4:

Autostrada A4 koło Tarnowa Gorąca Linia RMF FM

Rzecznik GDDKiA z Krakowa podkreśla, że "bardzo ciężkie warunki są także na autostradzie A4". Pada intensywny śnieg. Apelujemy do kierowców o dostosowanie się do warunków pogodowych, z którymi borykają się i oni, i my - mówi.

Trudne warunki w Małopolsce

Sytuację na drogach w Małopolsce sprawdza reporter RMF FM Paweł Konieczny - aktualnie zablokowana jest droga w Sędziszowie Małopolskim - przed godz. 8 zderzyły się tam czołowo dwie osobówki. Dwie osoby trafiły do szpitala. Policja kieruje na objazdy trasami lokalnymi.

Kierowcy, zwłaszcza ciężarówek, mają kłopoty z pokonaniem wzniesień na drodze wojewódzkiej nr 977 do Tuchowa - nie może tam dojechać sprzęt odśnieżający.

Jeszcze gorzej jest na lokalnych drogach wojewódzkich, tym bardziej, że pod białym puchem bardzo często znajduje się lód. W Przeworsku droga jest biała, a na trasie do granicy co kilkaset metrów ustawione są grupy ciężarówek oczekujących na dojazd do granicy w Korczowej.