Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski ostro skrytykował zapowiadane przez rządzących ograniczenie liczby lekcji religii w szkołach. "To nie są zwykłe rozporządzenia ministerialne. Za tym kryje się bardzo jasny program niszczenia godności człowieka" – przekonywał w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Abp Marek Jędraszewski (zdj. arch.) / Jan Graczyński / East News

W sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył sumie pontyfikalnej będącej kulminacją tygodniowych uroczystości odpustu Wniebowzięcia NMP. Eucharystia zgromadziła ponad 70 tys. wiernych.

"To nie są zwykłe rozporządzenia"

Metropolita krakowski mówił w homilii, że współcześnie chrześcijanie stają się obiektem szyderstw. Propaguje się antychrześcijański, prawdziwie pogański styl myślenia i postępowania, który uwłacza - jakże często - godności ludzkiego ciała - wskazywał abp Jędraszewski. Jak dodał, "za tym idzie (...) dążenie, by ograniczać głoszenie Ewangelii".

Tak trzeba rozumieć zamysły współcześnie rządzących naszym państwem, by wprowadzać ograniczenia, gdy chodzi o nauczanie religii w szkołach: żeby dzieci i młodzież miały coraz mniej bożej wiedzy o swojej godności i tym bardziej łatwo ulegały współczesnym ideologiom, które burzą naturalny porządek; godność kobiety i mężczyzny - sugerował hierarcha.

Od przedszkola chcą (...) dzieci deprawować. To nie są zwykłe rozporządzenia ministerialne. Za tym kryje się bardzo jasny program niszczenia godności człowieka w nas, w pokoleniach, które rodzą się i wzrastają (...). To czyniono w czasach komunistycznych. (...) Pamiętam, jak wtedy usuwano religię ze szkół. Dokładnie według tego samego schematu, który robi się dzisiaj. Chodzi o ten sam cel: ateizację narodu polskiego - przekonywał duchowny.

"Nie ma bardziej skutecznej drogi deprawacji narodu"

Abp Jędraszewski mówił, że za ateizacją idzie "program uderzający w życie człowieka".

To przerażające, jak się patrzy na te zaciekłe wypowiedzi niektórych osób w Sejmie, domagających się za wszelką cenę zabijania dzieci nienarodzonych - stwierdził metropolitan krakowski. Trudno wyobrazić sobie większe przestępstwo jak zabijanie bezbronnego, niewinnego dziecka w łonie matki. I to jeszcze w imię wolności kobiety. Nie ma bardziej skutecznej drogi deprawacji narodu i pozbawiania go dobrej przyszłości, bez przyczyniania się do tego, by matka zabijała własne dziecko - powiedział.



Minister edukacji Barbara Nowacka wielokrotnie informowała, że jej resort pracuje nad redukcją liczby godzin lekcji religii w szkole do jednej godziny tygodniowo. Zmiana ma wejść w życie od 1 września 2025 r.