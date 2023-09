Odpowie za posiadanie 17 kilogramów marihuany i przygotowanie narkotyków do wprowadzenia do dalszego nielegalnego obrotu. Chodzi o 44-latka, którego udało się zatrzymać dzięki współpracy funkcjonariuszy stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową z policjantami z kieleckiego oddziału CBŚP. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Zatrzymanie 44-latka / KSP / Policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Pragi Południe zajmuje się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających. W związku z tym funkcjonariusze niezwłocznie podjęli działania mające na celu ustalenie miejsca, w którym magazynowane są narkotyki. Okazało się, że podejrzewany przewozi je w swoim samochodzie oraz składuje w jednym z garaży. Kiedy policjanci pojawili się na miejscu zauważyli, że podejrzewany mężczyzna wychodzi z garażu. Wtedy podjęli decyzję o zatrzymaniu 44-latka. W trakcie przeszukania mundurowi znaleźli i zabezpieczyli pakiety z zawartością suszu roślinnego hermetycznie zapakowanego, kostki haszyszu, zgrzewarki, dwie torby opakowań foliowych do zgrzewarek oraz pieniądze. Znalezione narkotyki / KSP / Następnie policjanci udali się do mieszkania zatrzymanego. W lokalu zabezpieczyli sześć telefonów komórkowych, kolejne pieniądze, woreczki foliowe z suszem roślinnym, strzykawki z zawartością brązowej substancji oraz cztery zegarki W dalszej kolejności policjanci przeszukali kolejne dwa samochody należące do 44-latka. W jednym z nich znaleźli pieniądze i kolejny telefon komórkowy. Znalezione narkotyki / KSP / W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 17 kg marihuany i prawie pół kilograma haszyszu, a na poczet przyszłych kar prawie 150 tysięcy złotych. Zatrzymany mężczyzna w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga Południe usłyszał zarzuty posiadania narkotyków w celu wprowadzania ich do dalszego nielegalnego obrotu. Decyzja sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Postępowanie nad sprawą nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe w Warszawie. Zobacz również: Wrak czołgu Bergepanther trafił do muzeum. Może być wart kilka milionów złotych

Rehabilitacja oddechowa. "Do ćwiczeń wykorzystujemy gry komputerowe"

Przejazd przez pl. Zwycięstwa dopiero w listopadzie

Bus pełen uchodźców zatrzymał koło Pyrzyc