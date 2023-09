Zuchwała kradzież w centrum Szczecina. Podczas kontroli drogowej kierowcy, przechodzień wsiadł do radiowozu i odjechał. Samochód już udało się odzyskać. Trwają poszukiwania sprawcy.

Do zdarzenia doszło rano. Patrol drogówki w centrum Szczecina zatrzymał do kontroli kierowcę. W czasie gdy dokonywali kontroli, do radiowozu wsiadł mężczyzna i jak mówi oficjalny komunikat policji, "dokonał krótkotrwałego użycia pojazdu służbowego". To znaczy, że wykorzystał nieuwagę funkcjonariuszy i ukradł im radiowóz.

Za złodziejem ruszył pościg. Radiowóz udało się już odzyskać, ale poszukiwania kierowcy trwają.

Według nieoficjalnych informacji, po porzuceniu policyjnego wozu mężczyzna wsiadł do autobusu komunikacji miejskiej i odjechał.

Ruszyło też postępowanie wyjaśniające, czy policjanci z drogówki nie złamali procedur, umożliwiając tym samym kradzież pojazdu służbowego.